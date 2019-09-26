保姆偷娃27年后归还，孩子已被养废！引发原生家庭的深思

这是一个真实的故事。

一个牙牙学语、蹒跚学步的婴儿，被人偷走，在另一个家庭里长大；26年后，那个当年偷走他的养母，又以“管不了他”为由，想将他送回亲生父母身边。

这场寻亲之旅，以找到孩子亲生妈妈告一段落。

然而，这个自小颠沛流离、被养父家暴殴打、15岁辍学、酗酒抑郁的儿子，找回了亲生父母，就能找回失去的一切吗？

现在回到故事的最初，从1991年孩子出生说起。

一

简单幸福的三口之家

朱晓娟一家算得上是小康之家，本人是一名护士，丈夫则在军队任职。

夫妻俩的感情也不错，小日子过得红红火火。

91年，她顺利生下了一个7斤6两的胖小子，小家庭多了个新成员，夫妻俩都沉浸在喜悦之中。

孩子的模样乖巧可爱，眉眼随了妈妈，大大的眼睛，长长的睫毛，还有一对象征着福气的大耳朵。

这个又白又胖的婴儿，不仅是夫妻俩的第一个孩子，也是两边家族新一代的第一个孩子。

他的一生本该是平安顺遂、受尽宠爱的。

然而，这一切却被一个叫何小平的保姆给毁了。

二

心怀叵测的恶毒保姆

何小平是四川南充人，她生育过两个孩子，然而两个孩子都早早夭折。

农村的人容易迷信，何小平听信了旁人的话，认为两个孩子都没能活下来，是因为她跟丈夫两个人“八字大”，孩子“压不住”。

若是想养活好孩子，必须从外面捡一个孩子回来，把八字压住。

何小平心动了，决心出去捡一个孩子。

可是去哪儿捡？从邻居闲聊的话中她受到启发，慢慢地形成了一个“天衣无缝”的计划：去弄一个别人的身份证，然后去有孩子的家里当保姆，再把别人的小孩偷偷抱走。

有了计划，她开始逐步实施。

她搞到一张身份证，上面写着“罗宣菊”的名字，揣着它，怀着满满的恶意辗转来到重庆伺机而动。

恰在此时，朱晓娟的孩子1岁多了，她也需要回去上班。跟丈夫商量了一番，就决定找个保姆来照顾孩子。

这一找就找到了在劳务市场等待机会的何小平。朱晓娟的丈夫匆匆扫了一眼何小平掏出来的身份证，上面的照片还是黑白又模糊的，他也没看出有什么问题，带着何小平就回了家。

就这样，何小平成了朱晓娟家的保姆。

这一天是1992年6月3日。

7天后，也就是6月10日，何小平拐走了男婴……

三

孩子被保姆偷走了

那一天是朱晓娟夫妻俩此生的梦魇。

朱晓娟像往常一样出门上班去了，丈夫则出差去了，家里仅剩一岁多的孩子，还有保姆。

中午，在附近上班的朱晓娟妈妈放心不下自己的小外孙，就回家走了一趟。此时，家里已经空无一人。向邻居打听，才知早上八九点时保姆就抱着孩子外出了。

很多年以后朱晓娟接受采访时，回忆起那天的情形，还数度哽咽。

“保姆住楼下，我们在楼上。母亲看到，保姆房间门开着，衣服被带走。但小孩的东西都没动，她还穿走我一双皮鞋，母亲一看这情形，觉得不对劲，就赶紧通知我”。

接到电话的朱晓娟整个人都崩溃了，一下子就哭了出来。

她惶惶然地赶回家，家门口围满了邻里乡亲。丈夫也赶回来了。

孩子真的不见了……

“我们报警，又动员很多人到处去找，一直没能找到，”朱晓娟回忆，那晚，她和丈夫一夜没睡，“凌晨四五点时才回家，解放碑、朝天门、七星岗……我们都去了，但未能找到孩子”。

他们又一路找到了“罗宣菊”的老家，却发现那个名叫罗宣菊的女人根本不是他们找的那个保姆。

从92年到95年，三年时间里，他们找遍了20多个省市，花了20余万元。

“那时候，我的工资只有100多元。家中的积蓄花没了，两边父母给的钱也花了，我们去了二十多个省市，就是没找到孩子”。

希望日渐渺茫。

原以为孩子就此被拐，夫妻俩又生了一个孩子。

但是被偷走的那个孩子，仍是他们心底的痛。

四

孩子找到了？

1995年，媒体报道，河南安阳多名被拐卖儿童寻亲，朱晓娟夫妇专程跑了一趟河南，但是没有找到他们的孩子。

一名工作人员告诉他们，兰考县刚解救出多名被拐儿童。

因为还要上班，朱晓娟夫妇先回了重庆，之后联系到兰考县公安局，寄去了儿子照片。

兰考警方很快有了回复，称有一个男孩很像他们的孩子。

朱晓娟夫妇又赶往兰考县。在一家儿童医院里，他们见到了男童许盼盼。

“我第一感觉就不像。我儿子大耳朵，腿上有痣，那孩子不是。”朱晓娟称，她与丈夫对此议论了很久，最终决定做亲子鉴定。

“一开始准备去北京，但临走时，河南省高院这边说他们也可以”。

亲子鉴定的费用是1500元，当时朱晓娟的工资为100元，相当于她一年多的收入。

等待鉴定结果的时间走得特别慢，慢得她多次打电话询问。

直到1996年年初，朱晓娟夫妻终于接到了河南省高院寄来的鉴定结果，鉴定文书显示，被拐孩子“许盼盼”与朱晓娟夫妇具有生物学亲子关系。

看到鉴定结果的朱晓娟终于安心了。盼盼就是她失而复得的儿子！

终于不用再看着照片默默垂泪，也不用午夜梦醒想着孩子在哪个地方哭泣，那一刻朱晓娟觉得自己是世界上最幸运的人。

五

人生错位的两个孩子

面对失而复得的儿子，朱晓娟夫妇恨不得把最好的全都给他，以此弥补过去那些日子里他所失去的。

她不敢再请保姆，一边带孩子一边工作，顾不过来就把小儿子送去给父母带，自己全心全意陪伴大儿子。

盼盼性格活泼好动，上课总是坐不住，下课也爱惹事，为此朱晓娟花了不少心思管教盼盼，甚至放弃了出国深造的机会。

她还带着盼盼学跆拳道、学画画、学书法、学圆号，甚至花了几千块给孩子买了萨克斯，这在那个年代绝对算得上是一笔昂贵的消费了。

在这期间，朱晓娟与丈夫的矛盾也愈演愈烈，婚姻最终走向破裂。

离婚后朱晓娟一个人带两个孩子，也丝毫没有放松对盼盼的培养。

然而，就在她全心全意地照顾盼盼时，距离重庆200多公里外的四川南充市的一个乡村里，一个年幼的小男孩正过着四处寄养、颠沛流离的生活。

小男孩名叫刘金心，1992年夏天，何小平带着刘金心回来了。村民大多以为这个孩子是她在外面生的，或是买来的，没人知道孩子是她偷来的。

刘金心到这个村子没多久，何小平就外出打工了，他跟着养父一起生活。

在他的印象中，养父脾气暴躁，经常打他骂他。惶恐惊惧就是他童年的颜色。

后来接受采访时，他说听到养父摩托车的声音，年仅几岁的他坐在客厅里动也不敢动一下。

后来刘金心就开始了四处寄养的生活，直到10岁才被何小平带在身边。

但是她也没让刘金心读多少书，初中没读完，刘金心就辍学了，那年他才15岁。

辍学之后，没有学历的他只能当个普通的打工仔，他去洗脚城学习足疗按摩，又辗转江西、广西、贵州等地打工。

他“白天在服务性场所，要面对形形色色的客人发出的诱惑”。

晚上就“厮混在当地的漫摇吧，喝个酩酊大醉，倒在响彻耳膜的音乐声中，再被人送走…”

同样是在18岁那年，刘金心开始酗酒。

2017年，因为出不起彩礼钱，相恋2年的女友离他而去，这给了他重重一击。他的酗酒恶习也一发不可收拾。因为酗酒甚至患过胃穿孔、胃出血，情绪上也日渐消沉，有抑郁迹象。

他不再出去工作，待在家里浑浑噩噩地消磨时光。一个20多岁正当盛年的小伙子头发白了，身体消瘦了，显得苍老而颓废。

六

养“废”的儿子，如何去面对

眼看着刘金心一蹶不振，何小平渐渐地把他当做累赘，她萌生了寻找刘金心亲生父母的心思。

又是找媒体找记者，又是上报纸上电视，何小平这番搞出的动静可不小。

何小平对媒体说，她自首是因为受到了“寻亲节目的感召”，然而有人却说，何小平去当地派出所以帮助亲戚咨询为由打听过，她的偷小孩案件过了20年刑事诉讼期不会再受到法律追究。

而刘金心呢？这个一直以为自己是何小平亲生儿子的小伙儿，直到此时才知道自己是被偷来的。

那一刻他的情感世界经历过怎样的崩塌，也许只有他自己才知道。

何小平向记者展示刘金心的成年照

在媒体的连番报道下，最终线索指向朱晓娟。

2018年3月前后，她收到重庆市公安局物证鉴定中心的《DNA检验报告》，确定她与许盼盼的亲权关系不成立，与刘金心的亲权关系成立。

晴天霹雳！

精心养育了20多年的儿子原来不是她的孩子，而她的亲生儿子，突然以一个饱经沧桑、历经坎坷的形象出现在她面前。

失散多年的母子

原本以为愈合的伤口，在那一刻再次被撕裂得鲜血淋淋，还被撒上了一把盐。

朱晓娟怎么能不恨！

她甚至觉得何小平归还儿子是为了“甩包袱”。

“她偷了我的儿子不说，还把他养成这幅样子，现在觉得压力大了不想要了，就想甩包袱。她不能想怎样就怎样”。

因为儿子刘金心的缘故，她甚至连状告何小平都做不到。

这个26年前差点毁了她家庭、26年后再度搅乱她家庭的女人，至今没有被追究法律责任，甚至放话要跟她当亲戚一样走动：“她要追究我的刑事责任就让追究，不追究也就算了。毕竟我们两个人一个儿子，就当走亲戚吧”。

七

错位的人生，回不去的命运

朱晓娟和刘金心母子很快就见面相认了，然而血缘不代表亲情。

在朱晓娟看来，她在养子身上几乎倾注了全部的爱，而亲子的到来让她全无准备；而刘金心呢，渴望从生母这里获得爱与关注，又想继续维系与养母的亲情。

更让刘金心沮丧的是，朱晓娟的养子，那个“另一个他”，被培养得优秀出色，读了大学，毕业之后也有不错的工作，与朱晓娟的感情也很好。

反观自己，初中辍学，没什么才能，一事无成。

他会把自己与“许盼盼”作比较，身为母亲的朱晓娟也未必不会如此对比。

整个事件中，最令人同情的也许是刘金心。他本不是生来不幸，命运多舛，他本该拥有顺遂平安的人生，却因为何小平的恶毒念头，一夕之间命运巨变，人生从此被错置。

而在这个事件的背后，也许还有一个失去孩子的家庭，在茫茫人海中寻找着自己的孩子……

朱晓娟与儿子刘金心

八

原生家庭里，藏着孩子未来的模样

美国著名“家庭治疗大师”萨提亚认为 ：

一个人和他的原生家庭有着千丝万缕的联系，而这种联系有可能影响他的一生。

所谓“原生家庭”，就是父母为孩子提供的成长环境。

父母的行为习惯、思想观念、教育理念，与孩子的相处模式，都在潜移默化地影响着孩子。原生家庭里，暗藏着孩子未来的模样。

在上面的事件里，刘金心和“许盼盼”都是被命运错置的孩子，但是他们进入的家庭不同，后来的命运也截然不同。

“许盼盼”，被朱晓娟夫妇当做亲生儿子来养育，收获了满满的爱，自幼被珍惜被关注，接受的也是良好的教育。大学毕业之后，工作稳定，人生算得上圆满。

即使现在知道朱晓娟夫妇不是他的亲生父母，哪怕心里难过痛苦，也终能治愈，并对养父母心怀感恩。

刘金心则不同，他被何小平拐走，过的是颠沛流离的生活，他童年的底色是惶恐不安的灰色系，记忆里是被打骂的片段。

《原生家庭》里有一段话：

“如果总是得不到父母的鼓励去做、去尝试、去探索、去掌握以及去承担失败的风险，孩子就总会觉得无助和不满足。”

《和陌生人说话》节目组有一期采访了刘金心和朱晓娟，节目中刘金心就曾说过，和朱晓娟相认之后，他很想跟妈妈亲近，想跟她说说话，想跟她手牵手，因为这是他过去20多年里从未得到过的。

何小平没有给刘金心一个充满爱和安全感的原生家庭，造就了如今的他，性格敏感，脆弱逃避，干什么事都无法坚持，对生活也表现得麻木颓废。

原生家庭对孩子的影响，真的可以持续一生。在原生家庭里受到的创伤，如果不能及时治愈，甚至可以延续到下一代身上。

这就是原生家庭的影响力。

有一段话想必很多父母都看过：

在批评中长大的孩子，喜欢责难他人。

在诚实中长大的孩子，勇于奋斗。

在嘲笑中长大的孩子，个性羞怯。

在羞辱中长大的孩子，充满了罪恶感。

在宽容中长大的孩子，懂得容忍。

在鼓励中长大的孩子，深具自信。

在称赞中长大的孩子，懂得感谢。

在公正中长大的孩子，极富正义。

在接纳和友谊中长大的孩子，不但爱人，也爱世界。

原生家庭对孩子的影响，远不止富有贫穷。

也希望所有父母都能意识到：

为孩子提供一个有爱有安全感的家庭，才是灌溉孩子健康成长的最好营养！

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