女子工作五年因怀孕被辞，职场女性想生个娃好难！

前不久，一个孕妇成功登上热搜，话题#孕期被辞退并被索赔13万#一度在众多热门明星和火爆事件中杀入前五。

这位李女士在该电子厂工作5年，13年入职，18年怀孕，原本是在质检岗位，怀孕后公司要求将她调到接触化工胶的车间贴膜作业，李女士拒绝了。

李女士丈夫表示，妻子拒绝调岗后，公司不给她安排实际工作内容，不让进办公室，中午不让她在公司进餐，同时下发消极怠工的警告通知。

对此，公司方面也表示，曾为李女士提供其他岗位，但被她拒绝。

双方各执一词。

最让唐唐妈惊讶的是，公司辞退正处于孕期中的李女士后，竟然还向她索赔13万元，理由是无故怠工、旷工，给公司带来巨额经济损失。

且不论所谓的“怠工、矿工”是真是假，就说一个普通工人是如何令公司的损失达到13万元的？这实在是令人匪夷所思。

新闻发酵后，网上舆论滔天。

大多数网友都在谴责公司辞退孕妇的做法既违法也不道德。

嶼曠：5年了还不能怀孕了？？？？？？？国家生育率低逼人生孩子，怀孕了却连工作都保不住，请问中国有多少家庭能靠爸爸一个人就养好孩子的？

只发帅哥：都是套路，有法务部的公司，辞退员工都不会留把柄的。。

我来数月亮：这个女职工在单位都工作五年了，还受到这种待遇。这个单位不值得同情。

叽里咕噜的喵喵咪：怀孕了把人从质检调到接触化工胶的贴膜部门，这是想要胎儿发育残疾还是逼着人走啊，还说别人不服从扰乱生产秩序要巨额索赔，黑心肠没有一点社会责任感的公司快点倒闭吧

薛之谦致命shake：明知她怀孕了，还特意调她去接触化工的岗位，不是逼别人离职是什么，还正常流程，流你妈呢，这种公司趁早倒闭！

女性网友则是感叹生个孩子太多阻碍：

Sun_Bella：不生孩子好好上班要被嫌弃，生孩子休产假也要被嫌弃，出去挣钱不当家庭主妇要被嫌弃，不上班在家当家庭主妇也要被嫌弃，我看现在对女人的要求真挺高的。

谷云丽0：这个社会还让不让女人活了？又让生孩子又拒绝孕妇工作，不生孩子家里有意见，有了孩子单位有意见，照顾不到孩子公婆丈夫有意见，合着这孩子是女人一个人的责任和义务？这是要逼得女人都恐婚了才罢休吗？！

瓶装杏仁璐：就这样国家还鼓励生二胎，一胎都整不明白，一不小心连工作都没了！！基本保障都保证不了！！

肥曾啦：所以还生什么呀，养儿既然不能防老，而又因为怀孕连工作的机会都没有。那我们女性到底为什么要生？

也有网友分享职场孕妈的真实经历：

菓菓魚儿：和我遭遇的类似，怀孕前答应升职加薪，之后我怀孕了答应的事情就没有然后了，而且领导的态度360度大转变，好像怀孕犯罪了一样。

Lucky·Jin：我见过一个女销售员怀胎7月还在给各高校送货 我看着都难受。

与称呼：看到这样的新闻，很心痛。我也是一名刚怀孕的妈妈，销售管理岗位。去年，在公司是销冠。今年怀孕后，因为孕反严重，断断续续的请假，影响工作。老板，老板娘开始各种不待见我……明里暗里的逼着我现在出去跑业务……心酸，社会对女性的包容性太心寒。

女性在职场无论多么风光，总绕不开怀孕生子这个特殊阶段。虽然，近年来各种数据都在显示女性的地位在不断提高，但是职场对女性的歧视，却没有多大的改变。

职场女性生个孩子，到底有多难呢？

1

身在职场，怀孕由不得自己

在日本，很多企业要求女职员轮流怀孕生子。

其实我们又何尝不是如此。

石家庄一家大型商业银行的女职工哭诉自己的遭遇：

女职工如果生育，无论头胎、二胎都要向单位申请。

每年的审批时间是1月，如果女职工没有被批准就怀孕，只能“二选一”——要么实施医学流产，要么接受处分。

而她年初没有提出申请，前不久意外怀孕，单位让她在工作和孩子之间作出选择。

这名女职工说，已经有几名女职工因为没有经过批准就怀孕而被处分了。

《逆流而上的你》电视剧中，马丽饰演一个出色的职场女性刘艾。

她所带领的销售团队是业内翘楚，眼看着业绩即将达标，领导却不想兑现承诺了。刘艾愤而辞职，重新找了家新公司面试，却遇到了麻烦。

她的能力以及各方面条件都没有问题，唯有一点：“已婚，未育。”

面试的领导提出要求：三年不能生孩子。

类似的问题，很多职场妈妈都难以幸免。

企业的目的就在于盈利，而女性孕期、产期、哺乳期这些特殊时期能为企业带来的利益将大打折扣，这就让女性在找工作中处于劣势。

也有些工作岗位以女性为主，例如教师、医护，若是同时有多名女性怀孕，就会影响到学校和医院的工作质量，于是就出现了怀孕需“报备”、“轮流”等怪异现象。

2



怀个孕，位置就被别人坐了

一份17年的职场调查报告显示，六成职场女性认为生育对女性的职业发展有很大影响，其中36%的职场女性在生育后岗位下降了，而这个比例在2016年还只是26%。

34岁的刘怡然是个名副其实的女强人，工作能力也非常出众，所在部门几乎承担着公司最重要的业务。

然而在她将怀孕消息告知领导后，一切都不由她控制了。工作岗位被替代，被移出工作群，清退办公桌，停发工资……

这样的遭遇其实并不少见。

一位朋友也曾跟我吐槽，她怀孕8个月时，因为大雪恶劣天气，公司批准她提前休产假。生完孩子一个半月，她匆匆忙忙返回岗位。但是公司早已没了她的位置。怀孕前的她，是部门二把手，生完孩子后，她却要重新回到最基础的岗位。

两年多的打拼也化为乌有……

女性生孩子，至少有三四个月的时间脱离岗位，此时公司不得不另外安排人手接受她的工作。这一接手，很可能就是无限期的了。

3

孩子与工作，想要兼顾太难了！

当了妈的女人总会不由自主地将宝宝放在第一位，若是有那时间和精力还好，而职场妈妈是无法时时刻刻陪伴在宝宝身边的。

9个月的宝宝高烧42℃，妈妈向单位请事假，却被主管拒绝批假。

心急如焚的妈妈带有一点情绪地反问：孩子发烧42℃怎么还能安心上班？

然而主管的态度依旧坚定，表示理解，但是无法批假，并跟这位妈妈说，工作和家庭肯定是要协调开的。

工作和孩子，真的能平衡吗？或许能，但是很难，绝大多数妈妈都没这个精力。

最终职场妈妈在心中将自己归为罪人，在公司对老板是罪人，在家里对老人孩子也是罪人。

表姐在金融公司工作，家里只有一个老人帮忙带孩子，孩子有个什么大病小病的，老人一个人很难搞定，她只能忍受领导的不满一次次的请假。

累吗？很累。

不仅是身体上的疲惫，更是每次面对领导时的那种忐忑，回家面对老人孩子时的那种愧疚，让她身心俱疲。

但是她还是必须负重前行，也许熬到宝宝大些了，上了幼儿园就轻松了吧！

据一互联网招聘平台发布的调查报告，85%的职场妈妈都对孩子心怀愧疚，但是只有1成的职场妈妈考虑转型为全职妈妈。

当全职妈妈是对现状的无奈妥协，更多人只能在家庭和工作的战场上厮杀。

4

职场妈妈的困境

不是逼着女人强大就能改善的

此次5年老职工孕期被辞退的新闻引发了一波讨论热潮，很多人反思女性该如何平衡工作与家庭。

但是，这并不是单靠女性就能解决的困境。

职场妈妈活得累，不是因为她们不够强大，而是社会、家庭给她们的保障和支持太少了。

近年来社会对母婴方面的关注度日益增加。

有的企业为职场妈妈设立了弹性工作制，甚至允许她们在家办公。

有的企业为背奶妈妈建立了母婴室，各种公众场合的母婴室数量也在逐年增加。

还有的大型企业尝试建立企业幼儿园，方便职工们带娃上班。虽然携程幼儿园事件让这一尝试蒙上阴影，却也不失为一个探索的方向。

但是，这些还不够，希望这方面的努力和探索不要停滞。

未来的时光里，有太多职场妈妈在期盼：

• 女性在职场上能够享有更多平等的权益和机会。

• 鼓励男性参与育儿，让爸爸们积极地投入到养育孩子的过程中。

• 对于育龄期女性职工较多的企业，政府能够提供相应的政策支持，减少企业的压力。

• 增加对母婴、教育等公共事业的资源支持。

• 舆论导向更为健康积极，不再轻视全职妈妈，也不再嘲笑带孩子的奶爸。

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