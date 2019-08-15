《小欢喜》台词太扎心，仿佛看到了我妈……

最近热播的电视剧《小欢喜》，相信很多人都在追。小花妈最大的感受就是，这剧太！扎！心！

这部剧主要讲述了家庭环境迥异，却非常具有代表性的三组家庭，虎妈猫爸的方家、单亲家庭的乔家还有缺乏父母陪伴的季家，在面对孩子高考时，所展现出的不同教育方式和观念。由于场景和人物设定太接地气太平民化，所以很多不同年龄层的观众都能找到共鸣，特别是剧中台词，天哪，仿佛就是自家父母在耳边唠叨一样一样的。

方家，看董文洁骂方一凡，仿佛看到我妈在骂我：

说真的，她骂完上句，我就能对出下句，也太真实了吧orz。

再来看乔家，宋倩和女儿乔英子。这位控制欲强的单亲妈妈，是不是完全长成了高考时期我妈本妈的模样T_T。

“都是为你好!”

“你对得起妈妈吗?”

“你必须把精力都放在学习上!”

别说了，高考前被妈妈这种压力支配的恐惧仍然历历在目……

再瞅瞅季家父母：想体贴，不知如何下手；想沟通，又往往得不到章法。鲜少有父母陪伴在身边的你，季家父母的行为话语将是一剂猛药，分分钟让你哭出声来。

T_T真的是同一个世界，同一条秋裤啊!

三对父母，四个即将高考的孩子，鸡飞狗跳的高考生活是不是让你很有共鸣。不论最后结局如何，瞅这熟悉的台词、熟悉的配方，先追剧追过瘾再说吧……

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