儿童止咳化痰，吃七种食物效果好

孩子感冒后，常常会出现咳嗽症状。想要缓解宝宝不适，可以通过食疗法来止咳化痰哦~那么，儿童止咳化痰，可以吃哪些食物呢？育姐给大家推荐以下七种食物。

1.萝卜

萝卜具有止咳化痰的作用，具体做法为将萝卜切成丁，煮烂后加入少许盐。对于1岁前的孩子，建议喝萝卜汁。

2.罗汉果

罗汉果不仅香甜可口，还具有止咳化痰之功效。孩子适量饮用罗汉果水，可以有效缓解咳嗽症状，建议每天喝三四次罗汉果水。

3.大蒜

大蒜味道浓烈，很多人不喜欢吃。但大蒜具有很好的食疗作用，不但可以帮助杀菌，还能止咳化痰。儿童感冒咳嗽没有好转的话，不妨适量吃些大蒜。

建议可以把大蒜切成碎末，让儿童吃一小块就好，孩子吃大蒜后应及时喝水，以免对口腔产生太大的刺激。

4.甘蔗

甘蔗也能止咳化痰，它非常香甜，深受孩子们的喜爱。而儿童咳嗽大多是内火大所致，吃降火食物可以有效缓解症状，建议可以给孩子们喝甘蔗汁。

5.梨子

帮助儿童止咳化痰，很多父母会选择梨子。梨子具有清热、润肺、止咳化痰的功效，缓解儿童咳嗽很是合适。如果孩子已经长牙，大家可以把梨子切成碎末给他吃；如果孩子还不会咀嚼，大家可以将梨子榨成果汁喂给他喝。

6.红糖姜茶

到了冬天，很多孩子咳嗽是因为风寒感冒导致。想要止咳化痰，首先要治好感冒。而治疗风寒感冒，建议大家给孩子喝红糖姜茶。孩子喝温热的红糖姜茶水，可以帮助身体发汗，减轻咳嗽。

7.葱白

孩子风寒感冒咳嗽，大家可以给他喝萝卜葱白水，可以有效缓解孩子咳嗽，大家不妨试一试。

帮助儿童止咳化痰，除了吃以上这些食物外，还要让孩子多喝水多锻炼，增强自身免疫力。如果孩子病情较重，大家要及时带他去医院就诊。

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