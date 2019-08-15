怀孕后，防晒这件事容不得马虎！

虽然一点点阳光能提供急需的维生素D，但过量对任何人都不好。而且，如果你怀孕，风险会增加。除了皮肤癌的风险，孕妇还有很多其他的风险要考虑，这些风险包括更容易让你燃烧到脱水，以及消耗叶酸储存的一切。

准妈妈日光浴的风险

当你怀孕时，体内激素水平的增加会使皮肤变得更敏感，在阳光下更容易燃烧。事实上，色素生成细胞正超速运转，使皮肤在暴露于太阳紫外线下时更容易变色。你可能会出现过多的雀斑甚至黄褐斑，而不仅仅是晒黑。结合怀孕会改变免疫系统这一事实，你可以看到如果你不采取预防措施，怀孕时患皮肤癌的风险就会上升。

日光浴也能排出身体内的液体，导致身体脱水和过热。这种液体的缺乏会导致过度的压力，更重要的是，当你的身体过热时，你的核心温度会升高，这可能导致出生缺陷。最后要说的是，太阳的紫外线可以分解准妈妈体内的叶酸，这对宝宝的神经发育有风险，尤其是在怀孕的前12周。

孕妈在阳光下要采取防晒措施

只要采取防晒措施，准妈妈就会没事。即使你只是去户外一个小时左右，你仍然需要小心，采取措施保护皮肤。

建议你应该使用防晒霜作为最后一道保护皮肤的防线。你需要先覆盖身体，这包括戴一顶帽子，戴一副太阳镜，穿一件轻便的衣服来保护你的皮肤不受阳光的伤害。然后，涂上防晒霜作为最后的保护屏障。

孕妈夏季出门要带足够的水

你可以喝大量的水来保持身体凉爽，防止身体过热，这也会帮助保持水分。记住，你不会希望身体的核心温度升高。如果你想在外面保持凉爽，最好的方法就是保持饮用水。最好再带一个小型风扇来保持身体凉爽，特别是在天气特别热的时候。

准妈妈在高峰时段避开阳光

如果可能的话，尽量在上午10点到下午2点之间避开太阳，这时太阳光线最强。记住，即使对最健康的孕妇来说，太阳光也是危险的。因此，许多医生不鼓励日光浴。如果你发现你必须在阳光下走一段路，试着用一把大号的雨伞为自己和未出生的孩子创造遮阳的地方。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)