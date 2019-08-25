宝宝衣物要高效清洁，千万不能和大人混洗！

做了妈妈才之知道，每天除了有喂不完的奶、换不完的尿裤，还有洗不完的衣服。都说宝宝的出生是天使的降临，可怎么感觉自己生了个小恶魔？一天到晚变着法子哄他们吃饭睡觉就算了，还得趁着他们睡着时清洗积攒了一天的衣物和尿布，真是一刻都不得闲。

喂个奶，吐得的满身都是奶渍；吃个饭，撒的满身都是汤汁；偶尔心血来潮作个画，还抹的满身都是染料……就更别说每次出门玩嗨之后，那满身的尘土和污渍了，真是让人欲哭无泪。

都知道宝宝新陈代谢快，出汗多，又不注意卫生，所以每天都要换好几套衣服。可汗如雨下的三伏天，只要衣服洗的不勤，几个小时后就会变味发霉和滋生细菌。这味道和霉变，就算洗干净了也没法上身啊。

于是有些妈妈开始偷懒，直接把孩子的衣物和大人的一起丢进洗衣机，省去分开洗的时间。把全家人的衣服都放在一个洗衣机里洗，对孩子的健康真的是百害而无一利。

为什么孩子的衣服，要和大人的分开洗

也许很多人不明白，怎么大人和孩子的衣服一起洗，就不健康了？

首先，是因为成人每天都要出去工作应酬，衣物上接触到的细菌也比较多。如果把大人和孩子衣服混洗，宝宝的衣物上也很容易沾染细菌。而且就算单独把宝宝的衣物放在成人洗衣机里，也会被洗衣机残留的细菌所污染。对于成人来说，低过敏性细菌引起的伤害不足一提，但宝宝则不一样。

其次，宝宝的皮肤非常娇嫩，自身免疫系统尚未完善，抵抗细菌的能力也较弱，需要使用婴幼儿专用洗衣液。要是混洗，衣物上很容易残留成人的洗衣液，稍不注意就会引发过敏、刺痒、红肿、丘疹等皮肤问题。

当然，除此之外还要考虑到宝宝的衣服，有时候污渍要比大人的更多。比如，没来得及用纸尿裤，不小心弄了粑粑和尿液；或者户外活动回来染上一身灰尘和污渍，又或者一不小心把饭菜滴到衣服上……如此看来，这几种情况也要和大人衣服分开洗，而且要多洗几遍才能确保干净。

家里有宝宝，需要专用洗衣机吗？

知道了衣服混洗会影响宝宝健康之外，是不是发现只有单独分开洗才是最佳办法？

其实当妈的人都知道，想要悉心呵护宝宝的健康，手洗衣物才是最心安的方式。一般来说，宝宝的衣物都比较小，换洗的频率也比较勤快，不会特别脏。所以手洗起来，也不会很麻烦。尤其是在家里只有一台洗衣机的情况下，手洗无疑是最健康的洗涤方式。

不过宝宝新陈代谢快，出汗多，又不注意卫生，因此换衣服的频率非常高。如果每天都坚持手洗，妈妈们工作量太大不说，遇到大件衣物也心有余而力不足。对于生活节奏较快的都市父母来说，更没有多余的时间来清洗宝宝换下来的衣服。

这种情况下，建议选购一台迷你婴儿专用洗衣机，来解放妈妈们的双手。要知道，这种洗衣机一般都带有高温煮洗、消毒和筒自洁功能，在洁净宝宝衣物的同时，还能起到消毒除菌的作用。

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