致父亲：成长路上，再也没有第二个男人如此爱你！

很多女孩子都会期待，未来，会有一个人踏着七彩祥云而来，为你披荆斩棘，做你的盖世英雄。可通常，这位盖世英雄，往往是你爸!

01

从你嘤嘤啼哭的那刻起，已经成为某位男人心中的掌上明珠了。

花式宠爱女儿，只有想不到，没有做不到。对于这个说法，相信很多妈妈们都能感同身受。

看，一个外国爸爸精心给女儿布置了一间迪士尼的魔法卧室，超级炫酷!

这样梦幻的房间想必是每个小姑娘小时候梦寐以求的吧。

还有些爸爸花式演绎了“我的眼里只有你”，难怪很妈妈都说自己生下来的是个小“情敌”呢~

02

当你会玩儿会闹儿会撒娇时，变成阿拉丁神灯满足你各种小要求的依然是爸爸。

想玩公主游戏?可以!

想让爸爸陪自己过家家?可以!

想给爸爸梳小辫辫，可以!

你想做的很多事情，始终都有爸爸陪在身边。

03

有天，你终于要步入学堂，虽然不再有24小时的相处，但他依然会给你带去不经意的惊喜。

这位身着恐龙服闪亮登场的爸爸，就给宝贝女儿带去了满满的惊喜。

去年10月，上海浦东一家幼儿园门口惊现一只两米高的大恐龙。

为了满足女儿想让恐龙接放学的愿望，一位爸爸穿着巨大的恐龙人偶服一摇一摆出现了。这位老爸简直太酷太有心了。

当然，这么棒的老爸不止这一位。在《少年说》这档节目中，一位15岁的高一女孩儿和她72岁爸爸之间的故事，也让人感动不已。

这位爸爸亲昵的称呼女儿为宝宝。为了让女儿不因为自己的年纪自卑，他每月定期染发；为了表达自己的爱，从女儿出生开始，在每个月22号，女儿生日的同一天，都给她写一封长长的信，15年6个月，将近200封……

这位爸爸有多疼爱女儿，坚持染发和这近200封信可能就是答案!

04

你终于长大了，需要独自去面对生活工作中的各种挑战。别担心，爸爸依然在你身后!

虽然每一个家庭都有不同的相处模式，但对于女儿，爸爸们的态度却出奇的一致。比如热播综艺《我家那闺女》中的这几位父亲。

当被节目组问起，女儿到底是什么样的？傅园慧的爸爸傅春昇力挺女儿，直言她最大的优点就是没有缺点!

其他爸爸也给自己女儿打出了99，甚至100的满分。在他们的心中，自己的女儿是最棒的!

而当看到女儿们各自平时的生活状况，体会到她们面对的工作压力时，每位父亲也出奇一致的面露心疼之色。

吴昕年近40，还未成家，在这个年龄段需要承受很多来自工作、生活，包括人际关系之间的压力。吴爸爸看着女儿辛苦的样子，不禁红了眼眶，但还是跟吴昕说：父母是不会抛弃你的。

父亲，就是这样一种存在：不光能给予你生活的甜味剂，还能在你面对困境时，给予你满满的安全感。

05

当你有了自己的家庭，别忘了父亲仍然是你的依靠!

还记得父亲送你出嫁时候的模样吗？眼含热泪，一遍又一遍地叮嘱你的丈夫，告诉他，让他好好待你。

一位爸爸在女儿出嫁那天发了一条朋友圈，让很多网友感动不已。

女儿幸福是爸爸一生所愿。如果在婚姻中，你遭遇了伤害，爸爸们也会立马站出来，挡在你身前。

马来西亚一名岳父，得知自己的女儿被女婿家暴，于是当街拿着木棍就对女婿一顿暴揍。

虽然以暴制暴的方式不可取，但网友清一色地表示：内容引起极度舒适！养了这么大掌上明珠似的女儿，就是给你糟蹋的吗?

是啊，父亲是女儿的底气。不管走到哪里，受到委屈受到伤害，有父亲的怀抱可以做港湾，有父亲坚实的臂膀可以做保护伞，还怕什么呢？！

张小娴曾说过：父女一场，这深深的缘份，无论悲喜，没有替补，也无可复制。世上没有另一个男人会像你父亲。而时光易逝，希望大家都能珍惜今生这段父女缘。

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