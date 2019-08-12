油皮们的救命法宝来了，快来pick~

油性皮肤是皮脂腺皮脂过量产生的结果。皮脂有助于保护和滋润皮肤，让头发保持光泽和健康。然而，过多的皮脂可能会导致油性皮肤，这可能导致毛孔堵塞和痤疮。大油皮们也不要太捉急，这就给大家分享超实用的救命法宝：

1.洗脸

如果你的皮肤油腻，应该每天洗脸两次-但不要过度。另外，避免使用刺激性肥皂或洗涤剂。建议使用温和的肥皂，如甘油皂代替。

2.吸油纸

这些薄而小的纸张不会阻止皮脂腺过度运动，但它们会让你从脸上涂抹多余的油脂，以帮助减少油腻。

3.蜂蜜

蜂蜜是大自然最受推崇的皮肤疗法之一。由于其抗菌和防腐能力，它可能有益于油性和易长粉刺的皮肤。蜂蜜也是一种天然的保湿剂，因此它有助于保持皮肤湿润但不油腻。

4.燕麦片

燕麦片有助于镇定发炎的皮肤，吸收多余的油脂。它还有助于去除死皮。当用于面膜时，燕麦片通常是磨碎的。你可以将燕麦与酸奶，蜂蜜或捣碎的水果（如香蕉，苹果或木瓜）混合使用。

5.蛋清和柠檬

蛋清和柠檬是油性皮肤的民间疗法，两种成分都被认为可以收紧毛孔。柠檬和其他柑橘类水果中的酸可能有助于吸收油脂，另外柠檬还具有抗菌能力。然而，这种补救措施对于鸡蛋过敏的人来说不是一个好的选择。

6.杏仁

磨碎的杏仁不仅可以去除角质，还可以帮助去除多余的油脂和杂质。但如果你坚果过敏，请不要使用这种方法。

7.芦荟

芦荟以舒缓烧伤和其他皮肤状况而闻名。你可以在睡觉前在脸上涂抹薄薄的一层，并将其保持到早晨。如果你之前没有使用过芦荟，请在前臂上少量测试。如果在24至48小时内未出现反应，则可安全使用。

8.西红柿

西红柿含有水杨酸，利用西红柿来敷脸是一种常见的痤疮家庭疗法。西红柿中的酸可能有助于吸收多余的皮肤油脂，并疏通毛孔。

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