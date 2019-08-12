大学生未婚生女，给孩子猛灌清洁剂后扔下三楼

据外媒报道，近日，泰国一名18岁女大学生意外怀孕后生下一名女婴。令人震惊的是，该女子不仅没有悉心照顾好孩子，还企图将孩子摔死。据了解，她先给孩子强行灌入清洁剂，然后将其装入垃圾袋中，直接从三楼阳台扔了出去。幸运的是，孩子被群众及时发现。目前，警方已经逮捕了这名女大学生和她的男朋友。

女婴奄奄一息，女大学生有作案嫌疑

据了解，这名女大学生于近期在其住所生下女儿。在和男友商量后，她产生了杀死孩子的想法。警方接到报警后，立即赶往现场，发现孩子被棕色毛巾包裹，封装在黑色垃圾袋中，在垃圾桶中奄奄一息。

警方随后调取监控查看，最终确认孩子是被附近居民从楼上扔下。因为宝宝幸存，警方判断应该是从4楼以下扔出去的。

警方调查时发现，3楼女大学生的住所被打扫得很是干净，并且房间里有非常浓烈的清洁剂味道。这些迹象让警方产生了怀疑，进一步搜查后发现，房间里有6条沾满血迹毛巾。刚开始的时候，女大学生否认自己有孩子，也不承认有遗弃行为。

女大学生是弃婴亲生母亲，警方起诉虐童杀人

后来，警方带女大学生去医院做检查，发现她私处有大约2CM的开口，子宫内全都是血。警方还做了DNA比对，证实这名女大学生就是女婴的亲生母亲。女大学生后来表示，自己根本就没打算要孩子，所以才会做出如此残忍的事。

目前，女大学生和其同居男友已经被警方逮捕。警方将以虐童、杀人两项罪名起诉这名女大学生。

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