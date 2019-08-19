产后多久爱爱最合适？别害羞，这有答案

怀孕后，为了保证孩子的健康，很多夫妻为谨慎起见，杜绝了性生活，等到生完孩子后，两个人自然也是急不可耐起来，不过到底什么时候爱爱比较好呢？产后什么时候性生活才不会对女性身体造成伤害？别害羞，育姐这就给你答案：

产后什么时候可以性生活

最好等到产后检查(生完孩子6周左右)后再计划性生活。当你准备再次爱爱时，务必要使用套套。如果你正在母乳喂养，不妨和医生谈谈这个问题，采取安全的避孕措施。

产后第一次爱爱的注意事项

即使女性的身体已经痊愈，但这些常见的变化可能会影响性生活：

1.女性的私处可能会因为荷尔蒙的变化而感到干燥，尤其是在哺乳的时候。使用安全的润滑霜或凝胶可以帮助私处更滑。

2.在爱爱过程中，女性可能感觉不到那么多的快感，因为阴道肌肉在分娩后可能会很虚弱。不过，也不要担心，这个问题通常会随着时间的推移而消失。

3.女性的性欲可能比平时要低。这很正常，所以不要担心！有很多原因会让女性对性不那么感兴趣，比如照顾孩子让人感到很累或压力很大，或者可能担心性生活会不舒服或痛苦。试着在睡觉时间以外的时间和老公保持亲密的关系，这有助于增强性欲。如果你不想爱爱，不要勉强自己，试着用其他方式和老公保持亲密。

当女性专注于照顾一个新生儿的时候，照顾好自己可能会很困难！为了让自己感觉更好，建议各位新妈妈要多吃健康的食物，每天做些运动，尽可能多休息。一般来说，大多数夫妻会在宝宝出生后的第一年恢复活跃的性生活哒~

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