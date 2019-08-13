几个孕期爱爱的小知识，你一定要知道！

如果你怀孕后各项情况都很健康，你就可以进行性生活。性爱不会伤害你的宝宝。当你爱爱时，子宫里的羊水有助于保护宝宝。但如果你有怀孕并发症，或者你过去有过，在怀孕期间爱爱就可能不安全。下面就给大家详细说说这一问题：

怀孕期间爱爱安全吗

性是你与老公之间爱的关系中健康的一部分。对大多数女性来说，怀孕期间做爱是安全的。如果你对怀孕期间的性生活有任何疑问，请咨询医生。

怀孕期间什么时候性生活不安全

如果你现在或过去有过某些妊娠并发症，那么在怀孕期间性生活可能不安全。如果你有这些并发症，和医生谈谈，看看你是否可以进行性生活：

1.你怀的是多胞胎(双胞胎、三胞胎或更多)

2.你过去流产过，或者在这次怀孕中有流产的危险。

3.你过去有过早产的经历或者在这次怀孕中有早产的迹象。

4.你的子宫颈不正常。比如在怀孕期间宫颈过早张开，要知道宫颈不正常会导致早产。

5.你有前置胎盘。胎盘位于子宫非常低的位置，覆盖了子宫颈的全部或部分。前置胎盘在怀孕后期会引起严重的出血和其他并发症。

怀孕期间如何保证性生活安全

怀孕期间爱爱不会伤害宝宝。子宫的肌肉和羊水在子宫里包围着宝宝来保护他。粘液塞有助于保护宝宝免受感染。（粘液塞是一团黏液，堵住子宫颈的开口。）要知道，老公的小弟弟是不会和你的宝宝接触到的。尽管在怀孕期间性生活对大多数女性来说是安全的，而且不会伤害到宝宝，但是还是要保护宝宝免受某些感染。务必要学会保护自己免受性传播感染，要知道性传播感染会在怀孕和分娩期间给宝宝带来问题，因此建议带套套。

爱爱后有这些现象需就医

如果你在爱爱时感到疼痛，建议就诊检查下。如果你有大出血、羊水漏出或性交后疼痛得抽筋，建议立即就诊。

当你怀孕时，爱爱后轻度抽筋是正常的，因为高潮会引起痉挛。

怀孕对爱爱的影响

在怀孕期间，你的性欲会发生变化。激素水平的上升和下降以及身体的其他变化可能会影响你的性欲。以下是女性在怀孕期间可能感觉到的一些常见的性欲变化：

前三个月。怀孕早期激素水平的改变和体型的改变可能导致怀孕时的不适，使你对爱爱不那么感兴趣，比如感到疲倦或胃不舒服(也称为恶心)，乳房疼痛，需要经常上厕所等等。

怀孕中期。这个阶段你可能会感觉好些。你在前三个月感到的不适可能已经消失，或者你可能能够在第二个三个月更好地处理它们。事实上，你可能想要比过去更频繁地爱爱哦！女性在怀孕期间会增加近3斤的血液，而这些血液大部分都在腰部以下流动。你可能会发现额外的血液流动更容易帮助你达到高潮，甚至可能不止一次。

怀孕后期。怀孕快结束的时候，你可能会对爱爱不那么感兴趣。随着你的肚子越来越大，你可能会发现一些性爱姿势会让你感到不舒服。而且这个阶段，你会更专注于生孩子。

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