哪些运动适合孕妇？一次搞清

怀孕期间保持有规律的锻炼可以帮助你保持健康，减少一些常见的不适，如背痛和疲劳。有研究证据表明，体育锻炼可以预防妊娠期糖尿病，减轻压力，增强分娩所需的耐力。

如果你在怀孕前进行过体育锻炼，可以适度地继续你的活动。不要试图达到你以前的水平；相反，做你现在觉得最舒服的事。如果你以前从未有规律地锻炼过，在咨询了医生后，你可以在怀孕期间安全地开始锻炼计划，但不要尝试剧烈运动。专家建议准妈妈每天可以进行30分钟或30分钟以上的适度运动。

哪类女性不应该在怀孕期间运动

如果你有健康问题，如哮喘、心脏病或糖尿病，运动是不可取的。如果你患有与怀孕有关的疾病，例如：

1.出血

2.胎盘低

3.先兆流产或反复流产

4.有早产史

5.弱子宫颈

在开始锻炼前和医生谈谈，他会根据你的病史给你提供意见。

怀孕期间哪些运动是安全的

大多数运动在怀孕期间都是安全的，只要你小心一点，不要过度。最安全、最有成效的活动是快步走、踏步，以及低冲击有氧运动。这些活动几乎没有伤害的风险，有益于你的整个身体，并可以持续到分娩。慢跑也可以适度进行。

怀孕期间应避免哪些运动

1.容易跌倒的活动(如滑雪和骑马)。

2.接触如垒球、足球、篮球和排球。

3.需要大量跳跃、跳、跳、跳或跑的活动。

4.深膝盖弯曲，仰卧起坐等。

5.跳跃和伸展。

6.站立时扭腰的动作。

7.在炎热潮湿的天气锻炼。

孕期锻炼计划应该包括的内容

为了全面的健康，孕期锻炼计划应该加强和调理你的肌肉。从热身五分钟和伸展五分钟开始。包括至少15分钟的心血管活动。在运动高峰期测量你的心率。在有氧运动之后，进行5到10分钟的缓慢运动，最后以温和的伸展运动结束。

以下是孕妇的一些基本锻炼指南：

1.穿宽松的衣服，舒适的衣服和一个好的胸罩。

2.选择适合你运动类型的鞋子。合适的鞋子是你防止受伤的最好办法。

3.在平坦的地面上运动，以防止受伤。

4.摄入足够的卡路里来满足你怀孕的需要(每天比怀孕前多300卡路里)以及你的锻炼计划。

5.饭后一小时再运动。

6.锻炼前、中、后都要喝水。

7.永远不要运动到筋疲力尽的地步。

孕期运动注意事项

怀孕期间的身体变化会给你带来额外的需求。记住下面列出的改变，需要倾听你的身体，根据需要调整你的活动或锻炼习惯：

1.你正在发育的宝宝和其他内部变化需要更多的氧气和能量。

2.怀孕期间产生的激素会导致支撑关节的韧带拉伸，增加受伤的风险。

如有下列情况，请停止运动，并咨询医生：

1.感到胸痛。

2.腹痛、盆腔痛或持续性宫缩。

3.头痛。

4.胎动的缺失或减少。

5.感到虚弱、头晕、恶心或头晕。

6.感到寒冷。

7.有阴道出血。

8.从阴道中突然涌出液体。

9.不规则或快速的心跳。

10.脚踝、手、脸或小腿突然肿胀。

11.呼吸急促。

12.走路有困难。

13.肌肉无力。

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