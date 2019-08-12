哪些运动适合孕妇？一次搞清
怀孕期间保持有规律的锻炼可以帮助你保持健康，减少一些常见的不适，如背痛和疲劳。有研究证据表明，体育锻炼可以预防妊娠期糖尿病，减轻压力，增强分娩所需的耐力。
如果你在怀孕前进行过体育锻炼，可以适度地继续你的活动。不要试图达到你以前的水平；相反，做你现在觉得最舒服的事。如果你以前从未有规律地锻炼过，在咨询了医生后，你可以在怀孕期间安全地开始锻炼计划，但不要尝试剧烈运动。专家建议准妈妈每天可以进行30分钟或30分钟以上的适度运动。
哪类女性不应该在怀孕期间运动
如果你有健康问题，如哮喘、心脏病或糖尿病，运动是不可取的。如果你患有与怀孕有关的疾病，例如：
1.出血
2.胎盘低
3.先兆流产或反复流产
4.有早产史
5.弱子宫颈
在开始锻炼前和医生谈谈，他会根据你的病史给你提供意见。
怀孕期间哪些运动是安全的
大多数运动在怀孕期间都是安全的，只要你小心一点，不要过度。最安全、最有成效的活动是快步走、踏步，以及低冲击有氧运动。这些活动几乎没有伤害的风险，有益于你的整个身体，并可以持续到分娩。慢跑也可以适度进行。
怀孕期间应避免哪些运动
1.容易跌倒的活动(如滑雪和骑马)。
2.接触如垒球、足球、篮球和排球。
3.需要大量跳跃、跳、跳、跳或跑的活动。
4.深膝盖弯曲，仰卧起坐等。
5.跳跃和伸展。
6.站立时扭腰的动作。
7.在炎热潮湿的天气锻炼。
孕期锻炼计划应该包括的内容
为了全面的健康，孕期锻炼计划应该加强和调理你的肌肉。从热身五分钟和伸展五分钟开始。包括至少15分钟的心血管活动。在运动高峰期测量你的心率。在有氧运动之后，进行5到10分钟的缓慢运动，最后以温和的伸展运动结束。
以下是孕妇的一些基本锻炼指南：
1.穿宽松的衣服，舒适的衣服和一个好的胸罩。
2.选择适合你运动类型的鞋子。合适的鞋子是你防止受伤的最好办法。
3.在平坦的地面上运动，以防止受伤。
4.摄入足够的卡路里来满足你怀孕的需要(每天比怀孕前多300卡路里)以及你的锻炼计划。
5.饭后一小时再运动。
6.锻炼前、中、后都要喝水。
7.永远不要运动到筋疲力尽的地步。
孕期运动注意事项
怀孕期间的身体变化会给你带来额外的需求。记住下面列出的改变，需要倾听你的身体，根据需要调整你的活动或锻炼习惯：
1.你正在发育的宝宝和其他内部变化需要更多的氧气和能量。
2.怀孕期间产生的激素会导致支撑关节的韧带拉伸，增加受伤的风险。
如有下列情况，请停止运动，并咨询医生：
1.感到胸痛。
2.腹痛、盆腔痛或持续性宫缩。
3.头痛。
4.胎动的缺失或减少。
5.感到虚弱、头晕、恶心或头晕。
6.感到寒冷。
7.有阴道出血。
8.从阴道中突然涌出液体。
9.不规则或快速的心跳。
10.脚踝、手、脸或小腿突然肿胀。
11.呼吸急促。
12.走路有困难。
13.肌肉无力。
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