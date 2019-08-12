教会孩子四件事，晋级幼儿园“人气王”！

到了宝宝上幼儿园的年纪，很多家长不免会担心，比如害怕孩子在幼儿园哭闹，不受其他小朋友的喜欢。其实只要你教会孩子做以下几件事，相信孩子一定能大受欢迎：

1.培养孩子自己上厕所

等到孩子1岁半，他们就有排便意识。宝妈这时候可以培养孩子自己上厕所的能力。期间，宝妈可以给宝宝准备一个儿童专用的马桶。你可以放到卫生间、卧房，当孩子有拉臭臭的想法时，将他们带到马桶边，让他们自己上厕所。这需要一定时间，并逐渐从纸尿裤转变成内裤。为了让孩子更快接受，宝妈可以给宝宝穿舒适好看的内裤。

2.让孩子单独睡觉

现在很多孩子还是跟父母一起睡觉。但是在上幼儿园之前，宝妈需要培养孩子独立睡觉的习惯。比如到中午，宝妈可以让孩子单独睡。随着孩子年龄的增长，宝宝独立性也开始增强，宝妈可以让孩子分床睡，如果担心夜晚宝宝踢被子，可以睡前给宝宝穿上睡袋，这样就能避免孩子着凉了。

3.教会孩子控制自己的情绪

有的宝宝爱发脾气，稍有不顺心就大喊大叫。宝妈要帮助孩子改正这个坏习惯。如果这种习惯带入到学校，会让周围小朋友老师讨厌，不利于人际交往。

当宝宝发脾气时，宝妈应该多跟孩子进行沟通，问问原因，引导他们用正确的方式来释放自己的情绪，让他们学会认识自己的错误。孩子发脾气时，宝妈千万不要指责或是训斥，这样只会让孩子产生逆反心理，更不利于孩子成长。

4.多让孩子与其他小朋友玩耍

宝宝上幼儿园后，接触的都是同龄的小朋友，如果玩不到一起，很容易让孩子感觉到孤单。因此，宝妈在平时没事的时候可以让孩子多跟同龄小朋友玩耍，这不仅能让孩子认识新朋友，同时也能提高孩子人际交往能力。

如果想要孩子尽快融入幼儿园内的生活，那么就要做好上面这几件事情。同时，宝妈还可以告诉孩子，上了幼儿园不仅能认识新的朋友，还能学到更多的知识，这会让孩子对幼儿园的生活充满期待。

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