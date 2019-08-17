孩子有没有缺锌，对比这几点就知道

锌属于微量元素，在孩子成长过程中却起到非常关键的作用。一旦缺锌，将会影响孩子的正常生长。我们一起看看缺锌的几种表现，各位家长可要重视哦：

孩子缺锌常见的几种表现

1.注意力不集中

如果家长发现孩子在学习或是做某件事情时很难静下心来，注意力难以集中，那么就要提高警惕了，这可能是缺锌的表现

2.宝宝发育迟缓

锌元素对大脑发育起到关键性作用，一旦缺锌将会导致生长发育迟缓，孩子变得瘦小，体重不增反减。

3.经常生病

因为缺锌孩子抵抗力也会下降，稍微不注意就会被细菌所侵袭，引发感冒咳嗽。这时候家长应该带孩子去医院做一个系统的检查，看看孩子是否缺少微量元素。

4.咬手指或是异食癖

有的孩子习惯性地咬指甲，有还有些孩子有异食癖，这都可能是缺锌的表现。

5.食欲不振

有的孩子不爱吃饭，会挑食、厌食，这些表现都可能说明孩子缺锌。

孩子缺锌，家长如何补充

1.坚果类食物

家长可以每天给孩子吃30g左右的坚果来补充身体所缺少的锌元素。不仅如此，坚果还能同补充体内不饱和脂肪酸，对大脑发育身体生长都是非常有利的。

2.贝类食物

牡蛎、生蚝等贝类食品含锌量也很高，易被人体所吸收，因此每个星期家长可以给孩子吃1-2次，但在烹制过程中务必要煮熟。

3.肉类食物

我们每天食用的肉类也含有丰富的锌元素，建议选择的肉最好是瘦肉而不是肥肉。除此之外，鱼肉、粗杂粮谷物也是补锌的好选择。

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