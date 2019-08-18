产后解惑大集合，妈妈想知道的都在这儿~

生完宝宝后，女性就正式进入一个新角色——正式当妈啦~对于这全新的生活，很多宝妈都有许多疑问，在这里育姐给大家一一解答：

宝宝出生后医生会做些什么

宝宝出生后会被一条暖和的毛巾或毯子盖住，有的医院会给他戴一顶帽子让他的脑袋保持温暖。亲肤接触将有助于保持宝宝的温暖，医生会让你们两个开始亲密接触。医生会把脐带夹在两个地方，然后在两个夹子之间剪断，医生会从脐带上采集一管血液来检查宝宝的血型，也可以用它来做其他测试。你可以考虑和你的医生谈谈什么时候该夹断脐带。最近的研究表明，等待几分钟——让更多的血液从胎盘流向婴儿——可以降低新生儿贫血和婴儿缺铁的风险哦~

什么时候开始母乳喂养？

美国儿科学会建议健康的足月婴儿“在分娩后立即与母亲保持直接的皮肤接触，直到第一次喂养完成。”

如果你的宝宝在刚出生的时候发现停留在你的乳头上有困难，没有必要惊慌，大多数婴儿最终会在第一个小时左右开始哺乳。当你还在产房时，不要羞于让护士帮你开始哺乳。

宝宝什么时候洗澡？

当宝宝的体温至少稳定了几个小时后，护士会给他洗个澡，如果需要的话还会帮他洗头。

什么时候可以回家？

如果是顺产，你可能要在医院待24到48小时。如果你做的是简单的剖腹产，你可能要在医院里待上两到四天。

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