关于尿布疹，这些事越早知道越好

湿疹通常会在孩子的脸颊、胳膊和腿上引起红色、瘙痒的皮疹。所以，如果不是湿疹，是什么导致了宝宝尿布疹？

宝宝尿布疹的原因

引起持续性尿布疹的最常见原因是酵母感染，这种情况在常规的尿布疹治疗中没有好转。这种尿布疹是由白色念珠菌引起的，也会引起鹅口疮。酵母尿布疹是一种鲜红的皮疹，周围有红色的小肿块，需要局部使用抗真菌霜治疗。当尿布疹持续存在且不易治疗时，是时候去看医生了。

导致尿布疹的一些不太常见的情况包括：

1.脂溢性皮炎：在婴儿的脸上、耳朵后面、头皮和腋窝上也有油腻、黄色或红色鳞片。

2.银屑病：也可能累及儿童的头皮和指甲。

3.缺锌：包括饮食不良、腹泻、脱发和儿童口腔周围出现皮疹。

4.肠源性肢端皮炎：锌缺乏的遗传原因。

5.组织细胞病。

6.先天性梅毒。

如何预防尿布疹

大多数孩子至少会有一次尿布疹，而且很多孩子会反复出现尿布疹。如果孩子经常出现尿布疹，你可以改变下尿不湿的品牌。每次换尿布后，可以涂一层隔离霜。记下症状，看看你是否能将皮疹与饮食联系起来。

其他事情包括：频繁更换尿布；使用无气味的湿巾；用温水代替湿巾；在换尿布之前让尿布区域完全干燥。

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