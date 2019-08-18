孩子冒脏话，只需六步，轻松治理！

孩子的模仿能力很强，喜欢通过模仿别人的言行来学习，大人有时的脏话不免也会被孩子模仿。有时孩子冒出几句脏话，大人非但不阻止，还拿此当做笑料，更强化了孩子的行为，下面就教你如何正确引导孩子：

一、良好的环境

环境对于孩子的影响是极深的，孩子如果长期处在脏话连篇的环境里，孩子也会潜移默化地模仿。孩子根本不懂脏话是啥，他们只是觉得有趣好玩。家长首先就要保证孩子处在语言文明的环境里，大人不要说脏话，更要避免在孩子面前说脏话。当发现孩子说脏话的情况时，要重视并与孩子沟通了解脏话的源头。

二、“三不”态度

孩子说脏话其实也是发泄情绪的一种方式，他们没有学会如何正确宣泄情绪，便会采取说脏话这一直截了当的行为。当孩子说脏话家长表现得诧异气愤时，孩子会有一种得意的感觉。

孩子说脏话，家长应采用“三不”的态度：不回应、不气愤、不打骂，过几分钟等大家都冷静下来时，告知孩子这一行为是不对的，并带孩子到厕所马桶边，告诉孩子脏话是不好的东西，讲出来是要冲走的。之后父母要询问孩子为何情绪激烈，了解孩子的需求。

三、适宜的批评

孩子说脏话还没有效改变时，这就需要家长批评了。但我们要注意批评的度，与孩子单独沟通，避免在公共场合当面批评，打击孩子自尊心。批评注意严肃抓重点，不要打骂。

四、有趣的方式

当孩子没有任何改变时，也许是因为自己的教导方式对孩子不起作用。父母可以采取其他有趣的方式，读绘本、讲故事等来教导孩子不要说脏话。

五、告诉孩子脏话的涵义

孩子不理解脏话的涵义，就要由家长告诉他，像是孩子说别人“丑八怪”“猪脑子”时候，要告诉他这些词是不礼貌的，别人听到会不开心，伤心的。

六、理解关心孩子

孩子说脏话也可能是因为想引起家长注意，得到关心。理解孩子的想法后，就能够有效解决了。比如孩子情绪愤怒时，了解孩子因何愤怒，从根本事情上解决矛盾，再对讲脏话的事情入手。

家长一定要重视孩子说脏话、打人等不文明礼貌的情况，忽视往往会变成不良的习惯。习惯是从小养成的，也会影响孩子今后的性格。作为家长，引导孩子正确改正，富有耐心与爱对待孩子，相信一定能够让孩子健康成长。

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