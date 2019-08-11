这些女性极易产后出血，快来看看！

产后出血很严重，但也很少见。如果你发现私处大量出血并且没有减缓或停止，而且视力模糊，发冷，或者感到虚弱或虚弱，那么请赶紧联系医生。

什么是产后出血？

产后出血(也称为PPH)是一种严重但罕见的情况，它通常发生在分娩后1天内，但也可能发生在分娩后12周。每100个产妇中就有1到5个(1%到5%)有产后出血的情况。产后出血会导致血压严重下降。如果不及时治疗，这可能导致休克和死亡。

生完孩子后失血是正常的，女性在顺产时通常会失去约500毫升血液，而剖腹产后则会失去约1000毫升血液。而产后出血，会让产妇失去更多的血液，这是一个危险的情况。

产后出血的几个明显症状

如果你有这些症状，即为产后出血：

1.阴道大量出血，无法减缓或停止。

2.血压下降或休克。低血压和休克的症状包括视力模糊；发冷、皮肤潮湿或心跳非常快；感到困惑、头晕、困倦或虚弱；或者感觉要晕倒了。

3.恶心(胃不舒服)或呕吐。

4.皮肤苍白。

5.阴道或会阴周围肿胀和疼痛。

哪些女性容易产后出血

产后出血通常在没有警告的情况下发生。但如果你有以下任何一种情况，你可能比其他女性更容易患产后出血：

子宫曾受到影响

1.子宫弛缓。这是产后出血最常见的原因。当孩子出生后子宫里的肌肉没有很好地收缩时，就会发生这种情况。子宫收缩有助于阻止胎盘破裂的子宫出血。胎盘在子宫中生长，通过脐带为婴儿提供食物和氧气。如果你的子宫因生双胞胎或大婴儿而被拉伸或扩大，就可能会有子宫弛缓症。如果你已经分娩很长时间，或者你羊水过多，也可能会发生这种情况。

3.子宫倒置。这是分娩后子宫内翻的情况。

4.子宫破裂。这是当子宫在分娩时撕裂，它很少发生。如果你的子宫上有疤痕，或者你在子宫上做过其他类型的手术，这种情况可能会发生。

胎盘影响的情况

1.胎盘早剥。这是胎盘宝宝在出生前脱离子宫壁，它可以部分分离，也可以完全分离。

2.胎盘增长。当胎盘生长到子宫壁太深时，就会发生这种情况。

3.胎盘前置。这是胎盘位于子宫非常低的位置，覆盖了子宫颈的全部或部分。

4.胎盘保留。如果你在分娩后30到60分钟内没有排出胎盘，就会发生这种情况。

分娩的影响

1.剖腹产

2.全身麻醉。这是一种能使你入睡的药物，这样你在手术时就不会感到疼痛。

3.在早产期间服用药物来阻止宫缩。如果早产，医生可能会给你一种叫做解宫缩药的药物来减缓或停止宫缩。

4.撕裂。如果你的阴道或子宫颈组织在分娩时被割伤或撕裂，就会发生这种情况。如果孩子比较大，孩子通过产道出生得太快，或者你做了会阴切开术，可能会出现撕裂情况。如果医生使用镊子等工具，帮助婴儿在分娩时通过产道，也会发生撕裂。

5.超快生产或分娩时间过长。每个女人的分娩方式都不一样。如果你是第一次分娩，分娩通常需要14个小时。如果你以前生过孩子，通常需要6个小时。

其他情况

1.血液状况，如血管性血友病或弥漫性血管内凝血(也称为DIC)。这些情况会增加形成血肿的风险。生完孩子后，一些女性会在阴道或外阴处出现血肿。

2.绒毛膜羊膜炎等感染。这是胎盘和羊水的感染。

3.妊娠肝内胆汁淤积症。这是怀孕期间最常见的肝脏疾病。

4.肥胖。肥胖意味着身体脂肪过多。

5.先兆子痫或妊娠高血压。这些是只有孕妇才会得的高血压。子痫前期是一种可能发生在怀孕20周后或刚怀孕后的情况。当孕妇患有高血压，并有迹象表明她的一些器官，如肾脏和肝脏，可能无法正常工作。先兆子痫的症状包括尿中含有蛋白质、视力改变和严重头痛。妊娠期高血压是指怀孕20周后开始出现的高血压，在分娩后消失。一些妊娠期高血压的妇女在妊娠后期会出现先兆子痫。

产后出血怎么办

治疗方法取决于出血的原因。它可能包括：

1.注射药物(如匹托辛)或输血。

2.做手术，如子宫切除术或剖腹手术。子宫切除术是指医生切除你的子宫。通常只有在其他治疗无效的情况下才需要子宫切除术。剖腹手术是指医生打开你的腹部检查出血的来源并停止出血。

3.用手按摩子宫。医生可以按摩子宫使其收缩，减少出血，帮助身体排出血块。

4.从子宫中取出剩余的胎盘，使用医疗工具或缝针来帮助止血。

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