“睡渣宝宝”原因大排查，秒变睡神！

有的宝宝一到晚上就精力旺盛，又玩又闹，折腾父母。父母的睡眠被严重影响，甚至自身的生物钟都变得紊乱。宝宝出现这种状况原因有很多，我们一起来看看：

“睡渣宝宝”的形成原因

1.缺乏安全感、对环境不适

出生的宝宝在对周围的环境很敏感。在大人没睡着的时候，睡觉会充满安全感，因此更容易入睡；而当父母入睡的时候，缺乏安全感，不容易上入睡。这是属于宝宝正常的阶段，需要有个适应的过程才能与大人一样。

2.白天睡得时间太多

宝宝度过了环境适应期却还是在晚上难以入眠，甚至精神足，又玩又闹，这可能是在午睡的时候睡得时间太长，等自己醒来的时候毫无睡意了，在晚上自然不想睡觉了。建议午睡时间控制在1~2小时。

3.白天的活动量不够

还可能与宝宝早晨活动量有关，白天活动太少，导致在晚上精力剩余，睡不着觉。

孩子晚上不睡觉的危害

一、作息时间不规律

早上睡觉，晚上玩耍是与正常的生物钟相违背的，更不利于宝宝培养自身有规律的作息。

二、影响宝宝发育

良好的睡眠对宝宝的发育起到很大的作用。人的身体发育在晚上10点至凌晨1点为最佳时期，宝宝在这一段时间没有进入睡眠，会影响生长素的分泌，从而会影响宝宝的身体发育。

三、精神面貌不好

宝宝在晚上的时候没有睡好，必定会影响早上的精神状态，整个人没有精神。

解决“睡渣宝宝”的几个好方法

一、培养孩子良好的作息

家长就要多在白天与孩子活动，而不是让宝宝在白天的时间里睡觉，让宝宝适应并培养晚上睡觉，白天玩耍。

二、宝宝睡醒不要逗

宝宝晚上自己不哭闹的前提下醒来，父母就不要逗或者马上抱宝宝。让宝宝自己在床上待一会，过阵子宝宝便自然睡着。

三、不要特别叫醒宝宝

有些家长在晚上的时候总是担心宝宝饿了肚子，因此会特别的叫醒宝宝。当宝宝喝完奶后，自然睡不着了，便要玩耍。当宝宝晚上睡着时，宝宝饿的话会自己醒来，而家长不用特别叫醒宝宝。

父母要有耐心的慢慢引导培养宝宝良好的作息习惯，才有利于宝宝的发育成长。

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