《小欢喜》里这3种爱令人窒息，你是哪一类家长？

最近被《小欢喜》这部剧刷屏了，它讲述了三个家庭为了备战高考所做的努力，简直就是当下无数中国家庭的缩影。大家看剧后纷纷表示，太真实了！剧中所展现的来自父母的爱，令人窒息，快来自查，你是哪一种呢？

❤ 满满控制欲的爱

在剧中，小陶虹饰演的单亲妈妈宋倩，是典型的控制欲过强式家长，她的全部人生都是围绕着孩子上学这件事展开的。曾经是中学特级教师的她，跳槽到补习机构成为了金牌名师，名下有好几套学区房，收取租金当外快。宋倩女儿英子，明明成绩已经很好了，但是距离宋倩想要的清华北大水平还差那么一点，于是宋倩对女儿实施了三百六十度无死角的监控。

为了随时掌握女儿的学习状态，宋倩将女儿房间的墙面改成了可视状态，当有人来家里时，就放下百叶窗，隔开房间与客厅，让女儿专心学习不受打扰。

她的时间观念更是强得令人窒息。

不难想象，在这扇窗后生活的女儿，毫无隐私可言，所有的一切都是处于被监控的状态。

不仅是在学习上严格监管，宋倩对英子的控制欲还体现在生活的方方面面。一旦她察觉到了一丝缝隙，便会严丝合缝的堵上，绝不让英子有任何脱离监控的机会。

这样的决心即使是在面对英子父亲时也毫无松懈，当她前夫想要带英子去稍微放松一下，表达一下自己对英子的关爱时，宋倩便如临大敌，毫不留情地表达自己的敌意。

对她来说，人生的全部意义就是督促孩子学习。

只是，这样满满控制欲的爱，带给孩子的，最后往往是伤害。生而为人，每个人都是独立的个体，都有自己的隐私权，不能以家长的身份凌驾于孩子的隐私权之上，更不能去干涉、控制孩子的人生，这么简单的道理，却仍旧有很多家长做不到。

❤ 心有余而力不足的爱

和事事监管的宋倩不同，海清饰演的童文洁则是一个在育儿方面颇为大意的妈妈。她有自己全心投入的事业，做事喜欢拼尽全力，认真就是她的标签。对于刚刚升入高三的儿子一凡，她也是秉持着顺水推舟的态度，认为一切都会水到渠成，一凡会顺顺利利考上大学、毕业、入职、结婚、生孩子，度过美满顺遂的一生。

但是，班主任的通知无情地击碎了她的美梦。原来，班主任认为一凡的成绩考不上本科，建议留级一年。

这无异于当头一棒，慌不择路的董文洁在重压之下，只好慌忙地开始管教起一凡的学习。先是报了一大堆补习班，接着和各路朋友取经、打听消息，再给一凡下达死命令，要求每次考试要进步多少分。

她的压力也悉数传递给了儿子一凡，一向不怎么管自己的妈妈突然之间对自己看不顺眼，焦虑又暴躁，无论自己做什么都会被训，一凡一时间难以接受童文洁的转变，矛盾爆发，母子俩大吵一架。

不难看出，她是慌张的。因为在乎一凡的前途，因为担心一凡的成绩，所以她拼命努力，给一凡施压，唠叨一凡，这都是她希望孩子可以好好学习的表现。

可是她心有余而力不足，在班主任联系之前，但凡她对一凡的学习情况上点心，也不会不知道儿子考不上本科，甚至她不知道三本已经取消了，也不知道考试排名的情况，对于现在的形势，她紧张得太迟了。

心有余而力不足的家长，只有一颗关爱孩子、希望孩子的心，却找不到正确的办法，无法进行有效的沟通，其结果必然也只能是，互相憎恨。

❤ 缺席已久、突如其来的爱

我们说孩子的成长是不可逆的，错过了就再也没办法弥补了，而王砚辉饰演的季胜利就是一个错过了孩子成长的父亲。他和妻子在外地为官十几载，如今儿子即将高考，于是夫妻俩决定回来陪伴儿子。

在季胜利看来，自己为了儿子选择回来，是尽到了身为家长的责任，包含着对儿子的无限关爱，儿子当然应该充满感恩，满心欢喜，珍惜这段时光，奋发图强，好好学习。

但是他忘了，这十几年来照顾儿子的不是他，儿子对于父母回来很不适应，这打乱了他早已形成的生活节奏，带来的只有别扭。更何况，在儿子眼中，父母选择此时回来，无非只是想验收自己的学习成果，放任自己不管十几年，一回来就挑三拣四，要检验自己优不优秀，这样的行为谈不上尽责和关爱，倒是充满了功利心。

亲子之间的爱也是一个慢慢积累的过程，缺席孩子成长的家长，给出的爱越急迫，越突如其来，孩子越难接受。

纵观这三对家长，他们都没有从孩子的角度去思考过，自己给出的这样的爱真的能被接受吗？孩子能感受到其中的关爱吗？他们只是站在自己的立场上，做出了自认为对孩子好的决定，并落实到生活中，自始至终，他们的出发点都是自己而已。

比起成绩，身为父母，我们更该关心的难道不是孩子本身吗？考试成绩不够亮眼，难道就不配得到家长的关爱了吗？亲子家人之间的爱，不该是建立在一纸分数上的等价交换。

这样令人窒息的爱，希望每位家长都不要重蹈他们的覆辙。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)