你家孩子这么聪明，孕期肯定做功课了吧！

前两天，育姐带着小苹果下楼玩耍，小苹果很快融入到街坊孩子们的团队中，在各种游戏中玩得出类拔萃，其他妈妈们纷纷投来羡慕的目光，“你家宝宝可真聪明啊！”哇哈哈，其实呢，想要孩子聪明伶俐，在孕期就要做足功课，下面育姐就给大家分享一些育儿心得：

1.孕期多跟宝宝互动

很多准妈妈都会进行胎教，这样做的目的是为了促进胎儿更好地成长发育，父母与胎儿之间的互动也会增加宝宝活跃度，等到宝宝出生，他们接受知识能力也会更强，更加活泼好动，智力也会很高。

2.孕期合理饮食

怀孕后，为了满足胎儿生长发育条件，饮食上要多讲究，油腻食物要少吃的，因为这对胎儿发育不利。孕期吃太多的油腻食物很有可能引发妊娠并发症。为此，孕妈要合理调整自己的饮食结构，多吃新鲜蔬果，荤素搭配。这样更有利于改善肠胃环境，补充维生素，对胎儿智力发育也会更加有利。

3.孕期坚持运动

有的女性怀孕后就不愿意运动，每天不是吃就是睡。这种生活方式会增加分娩难度哦~孕期经常运动，生下来的宝宝也会更加健康，智商也会更高~

4.孕期保持好心情

孕妈心情好，不良反应也会减少许多，胎儿出生后也不容易生病。但如果孕期孕妈心情不佳，往往会增加患病几率，同时还会影响胎儿智力发育。因此，孕期孕妈要始终保持心情愉快，这样宝宝出生后会更聪明哦~

5.孕期多动脑

如果孕妈经常看书，对胎儿大脑发育也会非常有利。因为看书需要动脑思考，孕妈思考的同时胎儿其实也在跟着妈妈一起学习思考，大脑得到锻炼，智力当然就高啦~

除了做好以上5件事外，孕妈妈们还应该保证充足的睡眠，给宝宝创造良好的生长环境，让孩子更聪明！

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