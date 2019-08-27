太可怕了！脱发已经开始对“10后”下手……

当代年轻人最大的烦恼是什么？没钱？催婚？肥胖？不！是脱发。据说第一批90后已经秃了，据说时下好友送礼流行送霸王……更可怕的是，脱发已经越来越年轻化，甚至有些“10后”都开始有脱发的烦恼。

浙大儿院皮肤科就接诊过一个小病号，小女孩今年4岁，第一次来医院的时候，大部分头皮已经裸露在外，而且红的特别厉害。仔细一瞧，头皮上还长出很多小肿块，隐约看得见黄白色的脓液。

女孩妈妈都愁坏了：“女儿马上就要5岁了，也知道要漂亮。现在头发掉光了，她不仅不肯去幼儿园，还不愿出门见朋友，生怕别人瞧见她的样子。之前好几家医院，都说是普通脱发，也治疗了但是没有效果”

浙大儿院的医生取了孩子部分头屑和头发进行化验，发现有菌丝和孢子，头上也有大量脓包，初步判断是头癣。后经过询问，了解到女孩家里养了一只狗，平常和狗非常亲密，很可能是在玩耍的过程中被传染了。

后来经过两天的抗炎加抗真菌治疗，以及后续持续一个月的抗真菌治疗，女孩病情逐渐好转，并且很快恢复了一头黑黑的头发。

当然儿童脱发不仅仅是真菌感染，还有很多其他原因也会导致脱发问题：

1.枕秃

这是比较常见的情况，主要出现在脑袋和枕头接触的地方。一般来说，宝宝出生之后2个月，脑后、颈上部位头发会逐渐稀少，严重的几乎看不到头发。而导致枕秃的原因有很多，比如说缺钙、宝宝体质差，亦或者是因为宝宝头部闷热频繁转头导致头发被磨掉。建议平时多注意孩子头部清洁，并且使用柔软、透气、舒服的枕头。

2.缺钙

缺钙的的症状之一就是脱发，这是因为缺钙的宝宝睡眠时容易出汗，出汗多引起局部刺激，因而小儿喜欢转头，头发就会在这过程被磨脱落了。这种脱发比较好治，注意给宝宝补钙就行了，另外记得多去户外晒晒太阳，紫外线可以促进维生素D的合成，而维生素D可以帮助钙的吸收。

3.疾病

有不少疾病也会导致孩子掉发、脱发，比如肝肾功能异常、免疫功能紊乱低下、高烧发热、注射一些特定针剂、儿童甲状腺功能异常等等。针对这类孩子就是要及时去医院做检查，确定病情后再对症下药。一般来说，只要相关疾病被治愈，那么孩子的脱发问题也就自然解决了。

4.拔毛癖

有些孩子有拔自己头发的习惯，这类孩子大多是因为精神压力比较大，比如家庭环境变迁、住院、亲人分离等等，高发于9-13岁孩子。这类孩子就需要解决他们心理上的问题，给予足够的关爱和照顾，才能让他们恢复健康。

6.缺觉

无论是哪种原因导致的脱发，保证充足的睡眠都有一定的缓解作用。睡眠充足皮肤和毛发才能正常代谢，这是因为二者代谢时间是晚上10时到凌晨2时之间。这也是为什么，很多成人熬夜，熬着熬着就秃了。

7.机械性脱发

这类脱发大多是因为头发长期被牵拉，亦称马尾脱发或边缘性脱发，说白了就是鞭子扎的太紧了。所以平常给宝宝扎辫子的时候，一定要注意力道，不能太紧，同时还要注意不要长时间扎着，定期解开让头皮放松放松。

儿童脱发不可小觑，做好防治很关键

小孩子也有美丑观念，脱发对于他们的冲击也很大，严重的甚至可能出现自卑、抑郁等心理问题。所以说在生活中，一定要做好儿童脱发的防治工作。

1.2岁前毛囊还没发育完全，出现枕秃的情况实属正常，爸爸妈妈们不需要过分担心，注意补钙即可。

2.有些孩子会出现斑秃情况，除了要及时送医治疗之外，还要做好心理建设工作，不要留下“童年阴影”。

3.家里有养狗养猫的，要定期给宠物洗澡驱虫接种疫苗，这是对宠物的关爱，也是对家人的保护。

4.不建议天天给孩子扎鞭子，即便是扎了也不能扎的太紧；尤其是马尾辫，不要扎的太高。

5.注意日常营养补充，多吃一些含铁、钙、维生素A的食物，对头发很有好处。

6.最后就是不要给孩子太大的压力，压力过大也会出现脱发问题。

当然在关注孩子脱发问题的同时，也要注意自己的头发，少肝游戏多护发，别等将来都没机会“白头偕老”~

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