“我要吃西瓜！！！”孕期忌口真的要这么严？

孕妈妈是家庭里的“重要角色”，不仅会收到来自亲朋好友的祝福，还会有专人的照顾，当然也会被迫接受各种各样的规定，比如在饮食方面有各种各样的忌口，而这种忌口经常让孕妈妈们苦不堪言~

之前加了个待产群，里面很多孕妈妈隔山差五约着去海底捞，而原因并不是多么喜欢吃火锅，而是为了吃西瓜；

除此以外，群里孕妈妈还分享了很多偷吃方法，比如下楼散步的时候不要让人跟着，自己偷偷买两根炸串解馋；

又或者趁着家里没人点个外卖，迅速解决之后要收拾干净，垃圾更是要丢到外面；

……

当被问及为什么要偷偷摸摸的时候，群里妈妈都非常无奈：因为家里人不给吃。

不得不承认，怀孕之后身份确实尊贵一些，都会被全家人宠着，但同时在饮食上也有了很多限制，比如不能吃螃蟹、不能吃西瓜、不能吃酱油等等，甚至还有很多奇葩的禁忌：

有个朋友怀孕5个多月，有亲戚从老家带了只兔子过来，特地弄得好好的给朋友吃。晚上婆婆回来，听说朋友吃了兔肉气的不行：“都怀孕了还吃兔子，宝宝以后兔唇了怎么办？”这把朋友吓得不轻，好几天都吃不下饭了。

那么孕期忌口真的重要吗？并不是！有很多食物，只要注意量，怀孕也能享受。

1.西瓜

这两天天气炎热，能吃上几块西瓜是最幸福的事情。可是有不少人都觉得，西瓜太凉而且是红色的，孕妇吃了很容易“见红”。可是对不少准妈妈来说，夏天怎么能不吃西瓜？告诉大家一个好消息，孕妈妈也能吃西瓜，不仅能生津止渴，清热解暑，还可以通便利尿，可以缓解孕期便秘问题，所谓的红色导致见红，基本是无稽之谈。

注意：当然为了安全，尽量不要吃冰镇西瓜，容易引起宫缩导致流产；同时也要注意食用量，西瓜糖分太高，吃多了容易出现肥胖问题。

2.螃蟹

下个月就是中秋节了，除了吃月饼，螃蟹也出现在了餐桌上，这对于很多孕妈妈来说是一种煎熬，因为有孕妇吃螃蟹会流产的说法。但其实螃蟹富含优质的蛋白质和DHA，对妈妈和胎儿都有着一定的好处。

注意：螃蟹一定要蒸久一点，确保熟透；另外不要贪多，毕竟还是凉性食物，吃多了容易腹泻、出血等；孕早期的妈妈尽量不要吃。

3.酱油

很多妈妈表示自己怀孕那会，婆婆都不给吃酱油，理由是将来宝宝的皮肤会被染黑。刚听到这种说法，差点被笑翻了，按照这种说法，孕期多吃绿叶菜会生出绿宝宝，爱吃蓝莓的会生出个阿凡达？！！其实仔细想想都明白，宝宝皮肤颜色主要和遗传基因有关，父母皮肤白，孩子大多比较白。

注意：酱油可以改善菜色、增进食欲，但是毕竟还是一个高盐、高味精的调味料，所以也不宜吃太多。

4.羊肉

老一辈总会流传一些奇葩的说法，比如怀孕了不能吃羊肉，不然生出的孩子会得羊癫疯，我又笑翻了~羊癫疯是一种脑部疾病，导致发作的原因有很多，比如家族因素、先天遗传，或者是孕妈妈感染了某些病毒等等，和吃羊肉没有半毛钱关系。所以说孕妈冬天滋补，羊肉汤也是很好的选择。

注意：羊肉性温热，吃多了容易上火便秘，所以孕妈们也要注意控制进食量哦。

5.火锅

有不少人认为火锅比较油腻，再加上火锅有生肉容易感染寄生虫，所以不适合孕妇食用。但是要知道整个怀孕过程持续40周，这么长时间不吃火锅，对于吃货们来说是无法接受的事情啊~其实怀孕了一样吃火锅，只需要找个干净点的火锅店；当然最好的方式是在自己家里做火锅了。

注意：怀孕了就不要吃牛油锅底了，菌汤锅底是不错的选择；另外不要贪图口感，食材一定要煮熟煮透，尤其是肉类。

6.猕猴桃

看到不少文章说孕妇不能吃猕猴桃，他们认为这种水果性凉，孕妇吃了容易腹泻流产。但其实猕猴桃营养超级丰富，不仅有胎儿必须的叶酸，还有丰富的维生素A、维生素C以及钾、镁等营养成分，这些都是孕期必须的，所以说孕期吃猕猴桃是非常不错的选择。

注意：还是老生常谈的问题，不要吃太多，每天1-2个即可，吃多了容易导致腹泻问题，尤其是脾胃虚寒的人群。

怀孕的时候所谓的饮食禁忌有很多，妈妈们一定要本着科学的原则理性对待，不要过分紧张，该吃吃该喝喝，尤其是在这个大热天，西瓜啃起来！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)