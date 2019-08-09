这套育儿理论曾祸害了无数美国孩子，如今许多家长仍深信

“孩子跌倒哭了，不要马上抱他。他哭够了，自己会爬起来。这样养大的宝宝比较独立。”

这套说法是不是很耳熟。其被称作哭声免疫法训练法。出自于美国心理学家，行为主义心理学的创始人——约翰·华生。

看上去名头很大，听起来很权威，对不对？也被很多家长奉为圭臬，认为这样培养出来的孩子比较懂事，省心。

但是这种说法是错的！

哭声免疫法训练出来的孩子，确实可能会不哭不闹，更“乖”更懂事。

但那只是让孩子在绝望当中封闭了自己。孩子对父母的信任，也会就此产生深深的裂痕。

华生本人当年也是用这套方法严格训练自己的孩子。但得到的结果就有些过于惨痛：

华生大儿子雷纳，成年后精神出了严重的问题，多次尝试自杀，并于30多岁时结束了自己的生命；

女儿玛丽成年后也患有严重的心理疾病，多次尝试自杀；

小儿子的精神也出了问题，离家出走流浪；

外孙女玛丽埃特酗酒成瘾，多次尝试自杀。

一声叹息。

不仅是华生的孩子，作为学术权威的华生，他的理论也影响了当时无数美国家长，许多美国孩子也在错误育儿观的影响下，成年后心智出现了很多问题。

美国60年代垮掉的一代

晚年华生也万分悔恨于毁了许多孩子的人生，可是悲剧已然无法挽回。

付出惨痛代价的美国人最终废弃了华生的理论。可不知国内哪个好事之徒，竟将其引入，祸害起了我们中国孩子，真是配得上祸国殃民四个字了。

其实在华生的理论提出40年后，美国心理学家哈洛就曾在幼猴身上进行实验，证明了孩子所需要的是父母的拥抱和爱抚。

恒河猴母爱剥夺试验

哈洛给刚出生的小猴做了两个“妈妈”：

一个是裹上软布的柔软妈妈，柔软妈妈可以提供触觉抚慰，但没有奶水。

另一个是没有裹步的铁丝妈妈，外表生硬，但有奶水和温热的灯泡。

按理说，能提供食物和温暖的“铁丝妈妈”，会更受小猴青睐，但实验结果却截然相反。

小猴绝大部分时间都依偎在软布妈妈身边，只是饿了的时候会去铁丝妈妈那儿喝奶。

而当用外界声音吓唬喝奶的小猴时，小猴会迅速抛弃铁丝妈妈，抱紧软布妈妈。并最终会在软布妈妈的身边平静下来。

由此可见，宝宝受到伤害时，是多么需要妈妈的怀抱。

所以我们的家长们千万不要信了这套孩子哭了不要抱的歪理邪说，孩子哭了请第一时间给他一个温暖的怀抱。这时爱的力量，会在他心底生根发芽，伴随他一生成长。

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