成为一个自信妈妈，也没那么难~

我们为孩子做的每一个选择都不容易。，这些决定让我们彻夜不停地思考着该做什么，这些选择对孩子来说是否是正确的，怀疑自己是否有能力完成目标。

也许你正面临着一个关于孩子的艰难的决定，也许是医疗、生活安排、保护问题，或教育选择等方面，很多妈妈都是如此。很多妈妈会发觉自己变得越来越不自信，甚至不知道该为孩子做什么。针对这一问题，育姐有些话想跟大家说：

一位二胎妈妈的真实故事

最近有一位妈妈发现她的两个孩子在学业上都产生了一些问题。

之前两个孩子都是在家里接受教育，从未上过公立学校。儿子八岁，女儿七岁。

她和丈夫讨论了孩子学业上延误的问题，决定接受专业的帮助，送他们去学校。她十分担心孩子的成长，担心孩子的学校生活，并且怀疑自己无法给予孩子任何帮助。

决策是一个辛苦的过程，因为每一个选择都会影响孩子接下来要走的路，不得不慎重，为他们提供最好的是为人父母的责任。

这是一个很大的压力，不是吗？但在做最终决定的路上，我们也可以学到很多经验。

如何做一个自信的妈妈

1.做正确的事，不要活在别人的期望中

我们不能取悦所有人，我们仅仅只需要做我们认为正确的能帮助孩子的事情。我们是他们的拥护者。总是会有人批评我们，重要的是我们要相信自己对世界的理解和妈妈的智慧！！！

在选择某个决定时，不要完全听取别人的意见和建议。亲人会给出解决问题的简便方法，关心我们的人不希望看到我们生活在混乱中，他们的建议不是最好的，而是压力较小的，但很多时候这会带来更多的混乱。

与他人对话最困难的时候，是他们把恐惧和期望强加在我们身上，有时我们必须坚持自己的想法。

你完全可以在做决定之前，告诉别人你的决定，然后根据别人的建议做些适当的调整。

2.寻求专业帮助

专业的帮助能使我们找到适合自己家庭状况的方法，并学到许多新的知识。

或者去咨询一些有相同情况的人们，他们所做的决定以及最终的效果都能使你的选择变得越来越清晰。

3.相信自己的选择

你要相信自己能让孩子过上幸福的生活，这世上再没有任何人比你更了解自己的孩子。让孩子也对你的决定深信不疑，引导孩子向着你的说法或者想法去行动。当然，一旦发现问题，一定要及时改正，也不要因此而灰心，毕竟没有人一生下来就知道如何做一位母亲。生活不总是十全十美的，我们要学会面对错误，积极乐观的陪伴孩子成长。

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