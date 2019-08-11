孩子长大后，仍然会记住的七个时刻

人们对生活的回忆是非常有趣的，而有些事情我们会印象很深刻，一直牢记到现在。当孩子们长大后，某些事情会一直被他们记在脑海里：

1.你与孩子的经历

孩子可能不记得你在他们生日时给他们买的每一个玩具，或者你买过多少次冰淇淋，但他们会记住的是经历，而不是具体的某件东西。所以他们会记得当时你在冰淇淋店给他们买冰淇淋吃，以及享受美好时光的那一刻，而不是冰淇淋本身。

2.当你放下手机时

现在我们经常沉迷于手机，以致错过孩子试图展示给我们看的小东西。当你把精力集中在孩子身上时，放下你的所有电子设备，这样他们可以感觉到他们拥有你，他们能感受到你给他们的爱。孩子知道你一直爱着他们，但在一些特殊的时刻，孩子才能真正注意到你对他们的关心，尤其是当你停止看手机，只是为了和他们在一起时。

3.你对孩子说一些鼓励的话

现如今，说“我爱你”不一定能表达全部的情感。还有很多其他的鼓励性质的话语，“我为你感到骄傲，”“你使这个家更加美好，”和“你做的非常好”。这些语句都能影响孩子的自我价值感和自我认知，所以孩子会记得你对他们鼓励。

4.你是处理棘手的时刻

孩子会期待你的指导，因为他们正在接触一个不确定的世界，一个让他们感到脆弱的世界。当困难时期过去了，比如处理家庭中的损失或疾病时，他们会记得你和他们说话的方式，你如何让他们感到安全和受保护，以及你对事件的反应。

5.那些你不在的时光

虽然你不在孩子身边听起来有些悲伤，但这能带来许多积极的一面。因为你不可能总是在他们身边帮助他们解决所有的问题。刚开始他们或许会无法接受，但这些都是使孩子逐渐成长为一个独立成年人的契机。

6.你和老公的行为

孩子们会从你身上得到暗示，当你在背后谈论某个人或对某人不友好时，他们会认为这种行为是正确的。当你和老公在孩子面前互动时，要保持积极乐观的态度，因为他们总是在关注你，从你身上学习待人处物的方式。

7.你是如何面对压力的

生活不可能总是无忧无虑的，你的日程安排得很满，账单到期，晚餐还没准备好等等都会让你觉得自己要疯了。如果你是那种在压力下经常崩溃的人，而你想培养能应付压力的孩子，你必须意识到自己处理压力的方式并加以改正。

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