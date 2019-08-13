孩子有这几个表现就是性早熟，赶紧上医院看看！

江湖上一直流传着各种关于孩子“性早熟”的流言，比如是吃蜂蜜引起的，孩子会长不高，影响生育能力……据北京市一项调查显示，女孩乳房开始发育的平均年龄为9.5岁，性早熟检出率为1%左右，男孩子的发育也已经提前。据统计，中国孩子的青春期已从12岁左右提前至10岁左右。

一部分家长在这个问题上相当敏感，从来不给孩子吃炸鸡和反季节水果等，各种忌口，生怕“性早熟”找上门。但也有些心大的家长，哪怕孩子已经出现性早熟的症状了，他们也无所谓，甚至还觉得“孩子发育得很好嘛”。

虽然这两类都不是最佳的应对态度，但性早熟到底是怎么回事还是值得探究的。它可不仅仅是饮食引起的问题，症状也不止胸部发育这一种。

如何判断孩子是否性早熟？

孩子到了一个年龄段，就会自然地出现第二性征。对女孩来说，表现为乳房的发育，开始接近成年女性，同时私处渐渐长出毛发，变声和月经来潮。男孩则是生殖器官的增大，声音变粗，私处毛发变得浓密。

如果男孩9岁前，女孩8岁前就出现了以上的性征，就说明已经进入了青春期发育的阶段，属于性早熟。

当然，医生会根据更精确的测量手段来判断孩子的生殖系统发育状况，以及是否性早熟。包括血液检查、性器官检查、X光片骨龄检查等。家长如果无法做出准确判断，最好带孩子去医院诊治。

性早熟对孩子的影响

1.影响身高

孩子的青春期一般会持续4~5年，在这个时间段，孩子正在迅速“拔高”。一旦青春期结束，发育也会停止。孩子过早进入青春期，身高增长的时间就会被缩短，导致身体没有时间充分发育，最后孩子也可能比较矮小。

2.造成心理压力

对于孩子来说，如果他们并没有接受到正规系统的性知识教育，那么第二性征的出现都可能让他们在同龄人中显得不同，甚至遭到嘲笑。比如女孩子月经来潮较早、男孩子出现胡须等，都可能会被同学议论调侃，孩子的心理压力变大，甚至产生自卑的心理。更极端的情况是，孩子对身体的变化难以适应，产生了好奇心，过早发生了性行为。

3.生殖功能被影响

一般的性器官发育较早，青春期提前的情况是不会危害到孩子未来的生育能力的。但如果是疾病造成的性早熟，而家长又恰恰忽略了这一点，那么孩子的生殖系统和生育能力都会受到影响。

性早熟的原因

第一类原因是疾病，引起性早熟的疾病多是影响了人体的内分泌系统导致，如卵巢囊肿。女孩受到囊肿释放的激素影响，就可能让第一次月经的时间提前。

对男孩来说，疾病导致性早熟的几率高达50%，因此家长一旦发现，就要带孩子去医院接受医生的检查和鉴别。

第二类原因是孩子误服激素类产品。

第三类是未知原因导致的性早熟，称为“特发性性早熟”。这类性早熟在女孩中的发病率占到90~95%，因此女孩比男孩更容易出现性早熟的情况。

另外，比起某种特定的产品，其实肥胖对孩子身高发育的影响更大，是性早熟的第一诱因！家长要留意第二性征的出现情况，不要持无所谓的态度。

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