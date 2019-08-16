穷也会“遗传”！你还敢在孩子面前说这些话吗

孩子想买玩具，你说“我们家没有钱，这个太贵了，不买！”

婆婆买菜回来，当着孩子面絮絮叨叨，“今天那个卖菜的肯定多收了我一块钱，上次也多收了我5毛，下次不去他们家买了！”

孩子和老公吵着要去旅游，老公只会说“我赚钱很辛苦的，哪有那么多钱给你用？”

你不知道的是，这些在中国家庭中的常见对话，可能让孩子感受到沉重的家庭负担，在无形中影响到他的眼界和格局。

家长们或许没有意识到这些话，相当于在和自家孩子“哭穷”。有的家长是为了敷衍孩子，阻止他买东西，还有的家长是抱着教育孩子花钱需谨慎的心态。确实孩子在接收到这些消息后，会懂得节俭，但可怕的是随之而来的“匮乏感”。他会感受到“穷”的压力，性格和习惯可能变得“畸形”。

有些孩子从精神到物质上都被“贫穷”限制，未能满足的欲望在长大，脱离父母的管教后可能膨胀，让他们走上一昧追名逐利的道路。就像历史上著名的大贪官和珅，他年幼丧母，父亲当官但清廉早逝，家境的贫寒、教育的缺失导致了他后来的“贪得无厌”的疯狂。

另一些孩子不去贪，但特别省，很在乎钱。父母的言行伴随他的一生，时时刻刻告诉他不能花这个钱、不该花这个钱。这种“窘迫”让他们的内心缺乏安全感，长大后只能依靠积累金钱获得安全感，难免变得极其抠门。

于是他们不买贵的，认为便宜就好，认为廉价就等于节约。可实际上呢，廉价的东西很多都品质低劣，使用周期较短。一段时间后又要重复购买，无形之中花去了更多的金钱，却没享受到好的产品。

更有甚者，坏了的东西也不愿意丢，家里被这些杂物堆满，却想着某一天还能被再次使用。他们的下一代在这种环境里，受到过度“节省”的价值观熏陶，很难把视野放开。这种“贫穷”的思维就像一种遗产，无论我们的孩子愿意与否，都会被记到孩子的人生名下。

有不少妈妈会抱怨婆婆小气，自己不过花了几百元买护肤品或者给孩子买了衣服，就能被念叨上一整天。你不理解她们的吝啬，却转过头对孩子说“这个太贵了，我们家没钱”。有没有想过孩子长大也会用“没钱，太浪费了”的借口，对待他的另一半或是下一代呢？

我们并非提倡花钱无度，也不是在贬低节约的习惯，只是希望孩子能在精神上摆脱“贫穷感”。他的内心其实并不完全由物质来决定，而是与家庭对待生活的态度有很大关系。富裕家庭的小孩被天天强调金钱的来之不易，天天体会爸妈对金钱的执着，内心也难以富足。而穷困家庭的小孩，在大人正确的金钱观念支持下，会懂得要努力追求，自给自足。

那我们应该培养孩子的金钱观呢？

第一点，不要轻易用没钱扼杀他的欲望，我们要讲述出不能满足他的理由，比如家里的预算这个月超支了、这个玩具还不适合你这个年龄。

第二点，展现金钱是要靠努力来获得和积累的，比如爸妈工作所以才能养家。有些支出是必须的，没必要吝啬，有些支出却可以避免，为将来做打算。

第三点，可以给孩子一些零花钱，规定好数额和发放时间。让他自己体会消费与存钱的感觉，把主动权交给他，家长作为引导者。

我们的教育不应该把孩子束缚在“贫穷”的魔咒里，而应该培养他的自信与勇气，愿意为生活的美好付出努力得到金钱和支出金钱！

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