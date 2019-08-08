当妈后，如何找回“性趣”？

宝宝出生后，很多妈妈都会全身心照顾宝宝，似乎其他任何事情都顾不了太多，甚至连和老公“啪啪啪”的次数都屈指可数。为此，很多男士都忍不住吐槽：难道生娃让妻子性冷淡了？如何找回“性趣”？下面就得靠你好好做功课了：

产后妈妈“性趣大减”的原因

其实各位老公不必为此太过担忧，这一问题在很多产后女性的身上都会发生。

从怀孕开始，很多谨慎的准妈妈，因为怕性生活会伤害到宝宝，所以就会禁欲了，只想安心养胎。宝宝出生后，看着面前的小可爱，妈妈的疼爱会更加浓烈，而且每天妈妈还要忙着照顾宝宝的各种事项，身心疲惫，只要一有空隙妈妈只想休息睡觉，根本没有心思去想其他的事。

如果此时老公向妈妈提出爱爱需求，势必会被泼冷水。

另外生宝宝的痛，以及身材的变化让妈妈又担忧，又没有信心，有的妈妈腹部还会有难看的妊娠纹，剖腹产还会留下伤疤，这些新妈妈都不想让老公看到，这对新妈妈来说，就成了性生活的一种心理障碍。

还有的妈妈担心产后阴道松弛会让丈夫的性体验失望，会阴侧切的伤口怕因为性生活裂开，这些都是阻碍产后妈妈兴趣的因素。

最后，生完宝宝后如果妈妈的卵巢功能还没有完全恢复，雌性激素的分泌量就会不足，让妈妈更没有性趣。

怎样恢复“性趣”

1.做足前戏

充分的前戏可以唤起妈妈的兴趣。生完宝宝之后，由于阴道的干涩，敏感部位过于迟钝，性的欲望会比较低迷。这时候丈夫要有足够的耐心进行前戏，无论是亲吻抚摸，还是甜言蜜语，只要能让妻子放松下来，妻子就更容易进入状态。

2.丈夫多带宝宝

有很多爸爸以自己不会为借口，把所有照顾宝宝的事情都留给妈妈做。要知道，妻子也是第一次当妈妈，很多事情也都是刚刚学会的，既然妈妈能学会，爸爸为什么不能好好学习，帮助老婆照顾一下宝宝呢？

3.多沟通消除顾虑

生了宝宝之后，家庭生活都会产生很多变化。这种情况下，家庭成员之间也极容易出现一些矛盾，如果夫妻之间缺乏沟通，误会可能会越来越深，让妈妈产生各种心理问题，甚至会一直处于焦虑的状态。所以丈夫应该多和妻子进行沟通，多鼓励和支持妻子，帮助妻子消除心理顾虑。

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