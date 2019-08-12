爸爸学游泳，妈妈孩子齐染病！原因令人意想不到

夏季热浪滚滚，行走在户外更是酷热难当，这个季节游泳就成了最受人欢迎的运动，既能消暑又能健身，简直是两全其美。

但是，夏季游泳纵有千般好处，该注意的还是得注意。

爸爸游泳归来，一家四口染上“红眼病”

近日一条新闻刷屏，湖北一位35岁的爸爸李先生趁着夏季去学游泳，回家次日眼睛发痒刺痛，滴了眼药水也没用，反而更加严重了，眼睛泪流不止，遍布红血丝，又红又肿。更令他始料未及的是，妻子和两个孩子也先后出现类似症状。

一家四口随即去医院诊治，这才知道李先生得了结膜炎，也就是俗称的“红眼病”，并殃及妻儿。

医生介绍，红眼病具有较强的传染性，常见传播途径为“眼-手-眼”。李先生在游泳时感染了红眼病，在与家人相处中又没有做好防护，便将病传染给了妻子和孩子们。

夏季谨防泳池病，传染性极强

夏天的泳池常常人满为患，家长也喜欢带着孩子去游泳戏水。然而人一多，水里的细菌就越多，不文明的行为也越多，这就给泳池带来更多的卫生隐患。

在这样的环境中，“泳池病”也会偷偷来袭。

“泳池病”并不是特指的一种疾病，而是一个统称，所有由游泳池引发的疾病都可称之为“泳池病”。常见的“泳池病”有以下几种：

1.腹泻

很多孩子游泳后腹泻呕吐，这可能是受凉引起，也可能是游泳时呛了水，将泳池里隐藏的细菌吞入体内。虽然泳池里的水都会消毒，但是少数的病菌能够继续存活数日，更何况，有些前来游泳的人自身就携带了病菌。

2.眼部疾病

急性结膜炎，也就是“红眼病”，在夏季的感染率是冬天的2倍，究其原因还是夏季游泳人群众多，而泳池是传播红眼病的主要场所之一。泳池的水、沾到过病菌的双手、毛巾都可以成为传染媒介。

3.皮肤疾病

泳池也可能传染皮肤病。有些小朋友游完泳后，身上起红疹，发痒，这就是被传染了皮肤病。不过，大多数皮肤病都不具有传染性，而病毒性、细菌性皮肤病的病原体进入泳池后，很快就会被稀释，健康人群一般不会感染。脚气、灰指甲等皮肤病的致病真菌，虽然难以通过池水传染，但是会以毛巾、拖把为媒介蔓延，为游泳者带来健康隐患。

做好预防工作，远离泳池病

1. 选择安全卫生的游泳场所

首先要查看证件。正规的游泳场所都会在显著位置悬挂由相关部门颁布的“公共场所卫生许可证”，其中许可项目为游泳场所。

其次留意水质检测报告，查看当天的余氯浓度、pH值等数值是否达标。

最后进入泳池前，要注意观察池水是否清澈、水面有没有漂浮物，有没有刺鼻的消毒水味道。

2.游泳设备不能少

带孩子游泳时，最好自备泳帽、泳镜、耳塞、鼻夹、拖鞋等用品。其中泳镜尤为重要，是防止眼睛被细菌感染的必备之物。

3.游泳时的注意事项

游泳时不要让池水进入口腔，以免将外界的细菌、寄生虫带入体内。如果是带孩子游泳，一定要反复强调，尽量把头露出水面，池子里的水不要吞到肚子里。如果有感冒发热等情况，不要逞强下水，给病菌可趁之机。

4.游泳后做好清洁工作

游完泳后，记得用清水清洗全身，特别注意口腔清洁工作。留意孩子的身体状况和精神状态，如果发现发热、呕吐、眼红、皮疹等症状，及时带孩子去看医生，并告知医生孩子近日游过泳，方便医生快速排查病因。

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