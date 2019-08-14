又有两个孩子出事！这种危险的逗娃方式，请坚决say no

3岁女孩颅骨粉碎性骨折，血肉模糊，历经2个多小时的紧急抢救，方才转危为安。而整个事件的罪魁祸首，竟然是日常生活中常见的亲子游戏——举高高。

爸爸陪女儿玩举高高，吊扇从孩子头上削过

3岁的娜娜（化名）活泼可爱，是全家人的掌上明珠。她最喜欢的就是爸爸陪她玩举高高游戏。“起飞……降落……”银铃般的笑声中，娜娜每次都玩得不亦乐乎。

不久前，娜娜的爸爸曾先生又陪着女儿玩起了举高高游戏，谁知这次却出了事儿。

曾先生身高178，本身站的位置就比较高，再将女儿高高举起，已经快要接近天花板。正值夏季，头顶的吊扇正飞速旋转着，锋利的扇叶从娜娜头顶削过，顿时只见娜娜头顶鲜血直流，血肉模糊。

吓懵了的曾先生回过神来急忙将女儿送往医院。经医生诊治，娜娜头皮撕脱伤、颅骨凹陷性粉碎性骨折及硬膜下血肿，情况危急。

幸运的是，在经过两个多小时的手术抢救之后，娜娜终于脱离了生命危险。

举高高、飞高高这些游戏在小朋友中广受欢迎，家长们也乐意陪孩子们玩。双手托着孩子的腋下，嘴里喊着“1-2-3-飞咯！”或是高高举起，或是抱着孩子甩动，或是将孩子抛向空中再接住，整个游戏过程中，孩子玩得开心，家长也是乐此不疲。

但是，这些看似简单有趣的游戏却暗藏着危机，造成孩子伤亡的案例也不在少数。

韩国女子玩“飞高高”，不慎失手将2岁孩子摔死

去年7月，韩国一名36岁的女子帮朋友带孩子，为陪2岁男孩玩耍，她将孩子抛到空中玩起了“飞高高”游戏。然而在孩子落下时，她因失手未能接住，孩子重重地摔在了木地板上，不幸身亡。

今年5月，该女子被判10个月有期徒刑。

再比如以下这些，都是血的教训。

高空坠落、与高空物体相撞，是举高高时最易发生的意外。

在将孩子抛向空中时，有些父母会疏于观察周围环境，一旦抛得过高，孩子的头部就会跟吊灯吊扇等高空物体来个”亲密接触”，极易致使脑部受伤。

其次，孩子被抛起再落下时，下降速度明显加快，家长在接住孩子时，也会增加夹持的力量，孩子的脊柱脏器尚未发育成熟，可能因夹持外力过大而受到伤害。若是失手没能接住孩子，后果更是不堪设想。

最后需要提醒的一点是，年幼孩子尤其是6个月以内的孩子，颈部柔软，无力支撑头部，且大脑体积小于颅脑体积。若是在举高高过程中产生激烈的摇晃，柔嫩脆弱的脑组织就会跟坚硬的颅骨反复碰撞，就像豆腐块在大碗里来回晃荡，会产生什么后果一想便知，轻则脑震荡，重则脑损伤、硬脑膜下出血甚至是死亡。

日常陪娃，这些动作不要做

除了举高高，还有一些常见动作，看似无伤大雅，其实危机重重。作为家长，应该坚决say no ，别让爱变成伤害。

1.过分逗笑孩子

在孩子进食、饮水时逗孩子笑，这完全是在坑娃。若是不慎发生意外，父母后悔也都来不及。宝宝若是大笑，大量呼出气体的同时，必然迅速吸气，嘴里含着的食物也极易被一道吸入气管，引发呛咳、卡喉甚至是窒息。

2.骑大马

日常生活中常看到父母让孩子骑在自己肩上，顶着宝宝走路。这种情况下，如果家长没有抓紧宝宝小手，宝宝就可能后仰，脆弱的颈椎容易受伤。甚至可能从家长肩上摔下来，十分危险。

3.快速转圈圈

转圈圈是个容易令人头晕眼花的游戏，停下来时，孩子会因站立不稳而跌倒。转圈的过程中受到离心力的影响，宝宝手腕关节容易脱位。还有些家长喜欢各自拽着宝宝一边胳膊玩”荡秋千”，这种互动方式也可能将孩子的胳膊拉脱臼。

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