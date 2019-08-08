九个月宝宝止咳小妙招，照着学就对了

小宝宝免疫力不及大人，被病菌感染后容易患病。爸爸妈妈要多注意宝宝的身体情况，今天育姐就来说一说，九个月宝宝止咳小妙招：

九个月宝宝咳嗽怎么办

九个月宝宝咳嗽，大家可通过食疗法来缓解症状。下面给大家推荐两个食疗方：

1.川贝+冰糖+梨

将梨切开，去核后放入两三颗冰糖，五六粒川贝。把梨重新拼好放入碗中，上锅蒸半小时就可以给宝宝吃了，分两次吃。

2.烤橘子

把橘子直接放在小火上烤，同时不停翻动，直至橘皮发黑，橘子里有热气冒出为止。将橘子放置一会儿，稍凉后剥去橘皮，让宝宝吃温热的橘肉。

如果是大橘子，让宝宝一次吃两三瓣橘肉即可；如果是小贡桔，可以让宝宝一次吃一个。

九个月宝宝咳嗽如何治疗

宝宝生病咳嗽，大家一定要做好护理工作，以下几点请注意：

1.保持口腔卫生

由于宝宝发烧、咳嗽、痰多且粘稠，当他咳嗽很厉害时就有可能引起呕吐。大家要及时帮宝宝清理口腔，保持干净卫生，从而让宝宝感觉舒适，提升食欲，加快排出体内毒素。

2.保证营养和水分供给

要让宝宝多喝水，吃容易消化、营养丰富的食物。宝宝发烧时，给他吃流质食物或半流质食物比较好。

3.注意休息和保暖

患病期间，宝宝应少活动多休息。睡觉时，可让宝宝稍微抬高头胸部，从而保持呼吸畅通。另外，室内要保持空气流通，温度和湿度也要控制在合理范围内，避免形成对流风。

以上这些就是九个月宝宝止咳小妙招，大家学会了吗？

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