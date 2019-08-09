一岁半宝宝发烧39度怎么办？教你正确护理姿势

一岁半宝宝发烧39度，这可不是个小问题，很多父母都会慌了神，一岁半宝宝发烧39度怎么办？别急，下面育姐给大家说一说正确的护理姿势。

1.脱掉过多的衣物

宝宝四肢温热且浑身是汗，说明身体需要散热，可让孩子适当少穿一些衣物。

2.补充充足的水分

宝宝发烧39度，应多喝水，吃流质食物，以保证身体获得充足能量和水分补给。

3.保证睡眠质量

患病期间，大家要让宝宝多睡觉多休息。睡眠充足有利于身体的康复。

4.注意通风散热

让宝宝衣着宽松，别用棉被包裹。夏天可打开空调，将室内温度保持在27℃左右。宝宝的房间要定时开窗通风，让空气保持流通。

5.温水擦浴

准备一盆温水，水温以不觉得烫手为好，用毛巾蘸温水，在宝宝脖子、腋下、腹股沟等处擦拭5-10分钟。大家也可以将退烧贴放在宝宝额头上，帮助身体散热降温。

6.使用退烧药物

宝宝发烧体温大于38.5度，医生会根据病情给他使用药物，如口服剂、肛门塞剂等。或者当宝宝使用物理降温法效果不佳时，也可在医生指导下服用退烧药物。

一岁半宝宝发烧39度怎么办？以上这些方法帮助宝宝降温退烧。如果宝宝病情比较严重，请立即带他去医院就诊，以免耽误孩子健康。

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