“大长腿”是吃出来的，这5类美食要常给孩子吃！

孩子个子高矮除了与遗传因素有关外，还跟饮食有关哦。那么，哪些食物有利于孩子长高呢？

1.新鲜蔬果

多给孩子吃新鲜蔬果，变着花样做，比如蔬果汁、蔬果汤，这样孩子就不会腻了。新鲜蔬果可以给孩子提供充分营养，预防便秘，同时对长个子也非常有利。

2.鸡蛋

鸡蛋不仅富含各种营养元素，同时也容易被人体所吸收。鸡蛋做法很多，家长可以变着花样给孩子做。

3.胡萝卜

胡萝卜不仅可以生吃，还可以搭配其它菜色。宝妈可以将胡萝卜榨成汁，做成泥，给宝宝补充营养。

4.牛奶

牛奶富含的钙对长个子非常有利，它能促进骨骼发育。如果自家宝宝不喜欢喝纯牛奶，可以改成酸奶，营养价值都是一样的。

5.菠菜

菠菜富含铁元素与钙物质，不仅有利于消化吸收，还能提供生长所需的微量元素，让孩子长得更高。

除饮食外，还需保证充足睡眠

家长在保证孩子饮食均衡外，还应让孩子拥有良好的睡眠环境。要知道孩子睡得越好，生长激素分泌得也就越多，促进骨骼更好发育。因此，家长要让孩子养成良好的睡眠习惯，保证每天的睡眠时间在十个小时左右。

除此之外，家长还应该让孩子合理运动，运动过程中能刺激骨骼增长！

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