6大方法，教你让孩子变活泼

孩子面对朋友不主动，甚至害怕与人打交道，可能是孩子先天害羞，不要着急，我们也可以对孩子进行后天培养。那么家长该如何引导帮助孩子变得活泼大方呢？教你6个方法。

方法一：引导孩子融入圈子中

孩子性子慢热的话，与其他小朋友在一起玩耍，一开始融不进去怎么办？那么这个时候就要家长们帮忙了。当孩子到小公园玩的时候，家长先同孩子一同玩耍，把孩子的兴致与情绪提升上来，心情就放开了，家长再逐渐退出，鼓励孩子跟其他小朋友玩，孩子在这样的好心情下自然而然地便会与其他小朋友打成一片。

方法二：“一步一脚印”

家长都希望孩子能与其他小朋友玩到一起，但要知道不是所有孩子都是能够自来熟的。刻意强迫孩子与其他人接触，只会让孩子迷惘，甚至抵触。因此选择孩子活动的区域时，先以人少，安静的环境活动。等孩子稍微适应后，慢慢接触更多的人，这是个过程，不要着急。

方法三：夸奖与鼓励

孩子在进步时一定要鼓励并夸赞，每一个微小的进步都要给予肯定，像是孩子能够主动与别人讲话，又或者是孩子能够帮助别人拿东西。夸赞时也要具体到事，甚至细节，这样能够让孩子知道自己的行为是正确的，强化自己的行为。

方法四：不给孩子暗示，贴上标签

给孩子贴上任何标签无疑是对他的伤害，千万不要在孩子面前向别人解释他不敢与别人打交道是因为害羞、内向。久而久之，无论孩子本来的性格如何，都会让孩子暗地里觉得自己就是内向的人。

方法五：理解宝宝感受，帮助表达

家长要理解孩子的感受，让孩子知道家长是懂得自己的。孩子的表达能力不完全，情绪高兴或愤怒无法表达，这个时候家长可以询问“怎么了呀？是不是想回家了？”“是不是肚子饿了呀？”

方法六：不要过度焦虑担忧

过度的担心与焦虑对孩子来说也是一种压力，对于家长而言也是无益的。我们无法判断孩子的先天是害羞内向还是某一个成长阶段的现象。无论如何，都不要过度担忧。

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