担心流产？记住这四点就能避免

怀孕后，准妈妈们不免又兴奋又紧张，兴奋的是迎接了小生命的到来，紧张的是害怕自己的不小心会伤害到孩子。其实，在孕早期最容易出现的大问题就是先兆流产了，下面育姐就教大家该如何预防：

先兆流产的原因

孕早期先兆流产大部分原因是因为基因缺陷导致。精子与卵子质量也有好坏之分，在受孕过程中，好的精子与好的卵子相结合会形成优质受精卵。但也有不健康的精子与卵子相结合，胚胎本身就存在基因缺陷，比如染色体异常问题，这就容易导致先兆流产。这种胚胎就算是人为努力保胎，也是于事无补。

如何预防流产

那么如何在孕早期预防流产呢？下面这四个措施，请收好：

1.合理健康的饮食习惯

怀孕后，烟酒是决对不能碰的，因为烟酒所含物质会影响胚胎发育；孕期饮食宜清淡，诸如辛辣刺激或是易造成流产食物都不可食用，比如螃蟹、甲鱼等。在怀孕期间，孕妈可以适当吃些核桃、豆制品或是花生，这些食物富含维生素E，具有保胎的效果。

2.性生活要有所节制

要知道，在孕早期胚胎发育还不是稳定，同房很容易引发子宫收缩，易造成流产。因此，为了胚胎能稳定发育，孕早期不建议性生活。

3.不要太过劳累

部分女性在怀孕后依然会处理家务，但是有些家务是不能碰的，比如搬重物、提水。因为这些家务都有可能压迫到腹部，同时也会让孕妈感觉到疲累。

4.精神不要太过紧张

有些女性在孕期情绪会起伏不定，有时候还会过于紧张，这些糟糕的情绪都有可能造成流产。因此，在孕期，准妈妈要保持心情愉快，学会自我调节。

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