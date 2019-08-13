孩子被卡，远比想象中更容易发生！假期更要多注意！

对于熊孩子来说，万物皆可卡。危险就在我们身边，大家可一定要看护好熊孩子们啊~

先来个近期合集：

正所谓只有你想不到，没有熊孩子卡不到!

这里告诉大家，被卡尤其是头部并不是一件好玩的事儿。幸运的话，没有大碍，顶多皮外伤。但要是卡太久，又没有做正确的紧急处理措施就很危险了!

还想说一句，消防员蜀黍你们辛苦了!

小孩最容易被卡的地方

1. 门缝

这个范围蛮广的，包括家里的防盗门、木门，商场、酒店等公共场合的玻璃门、旋转门等，最容易卡住孩子的小手手。一旦他们的手指或手掌被卡住了，不管推还是拉对卡住的局部都是再一次的伤害。

TIP：有些门缝挺小的，手指硬挤是进不去的，但如果把门推开一点，手伸进去就很容易被卡住。千万别让孩子冒险！

2. 栏杆

长条状的铁质栅栏特别招小朋友“喜爱”。有的把手臂伸进去，有的甚至把头伸进去，这种情况还是挺危险的。

3. 板凳

无论什么材质的板凳，通常都有小洞洞或栅栏。如果孩子的小手或头伸进去拔不出来，除了疼痛还可能会被卡住的局部造成伤害。

4. 儿童玩具

没错，儿童玩具也不能小觑。建议大家给孩子们选购安全系数较高的玩具。另外，在孩子玩玩具时，大人最好都能在旁边细心看护。

5. 自动扶梯

近年来，自动扶梯“咬”人的事件频发，希望大家都能引起重视。千万不要让孩子独自乘坐；反复告诫孩子脚不可顶着边缘；孩子穿有洞的凉鞋、拖鞋等搭乘扶梯时更要多注意……

6. 健身器材

每天小区或公园内的公共健身区都很热闹，不不少孩子都在此玩耍。然鹅不是每一种器材都适合小朋友，操作不当被卡住也不是不可能。

7. 水管

一般人当然不会被这个东东卡住，但熊孩子会呀~此外，铁环、螺帽这些也要警惕。

8. 头套

各种类似头套的东西，熊孩子特别愿意尝试戴上，然后就再也不能自己脱不下来。

9. 安检机

现在，地铁、高铁都要安检。小朋友刚接触会非常好奇，此时大家一定不要让他触摸到机械设备的运动部位，避免发生危险。

10. 自动车

或电动车。孩子坐在车后座时或自己骑乘时，一个不留神或是因为好奇，脚可能会卡进车后轮里。

……

所以哦，平时大家一定要给孩子做好安全教育，让孩子意识到胡乱把手、脚、头等身体任何一部位伸进缝隙、孔洞的危害，尽量不要让孩子玩戒指、螺丝等东西;家装时尽量避免留下十几厘米的缝隙等等。

最后提醒大家，如果如果发生孩子被卡的情况，千万别硬拉硬扯。

首先应安抚孩子情绪，避免让其不断挣扎、扭动，尤其是头部被卡时。

接下来可以涂抹肥皂水、润滑剂或油类物质进行润滑尝试取出，尽可能减少伤害。(如果头部被卡在玻璃门窗中不建议贸然砸窗，以免锋利的玻璃碎片造成二次伤害)

但如果取出难度大，意外时间较长，或孩子感到不适，应及时向消防救援部门求助。

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