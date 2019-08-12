夏季天热，食物中毒事件频发，家有孩子的一定要小心！

在闷热的夏天，稍不注意很可能被各种食物中毒撂倒……

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警惕夏季食物中毒！

一般来说，食物中毒会在进食后数小时发作，常有多人甚至大批人同时发病。感染的病原菌不同，出现的症状也不尽相同。

1. 肉毒中毒

全称是肉毒梭菌毒素中毒。在所有的细菌性食物中毒中，要数它最严重。除了头晕、头痛、恶心、呕吐等症状外，常有视力模糊、复视、吞咽困难、声音嘶哑、眼睑下垂、睁眼困难等，严重可致死亡。一般不发烧。多是由于吃了被细菌污染的肉、蛋、肉罐头、咸鱼、腊肉、臭豆腐、豆酱等所致。

2. 沙门氏菌中毒

可能会出现高热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻水样便等症状，严重可能会抽搐、昏迷，若抢救不及时有生命危险。吃了被细菌污染的肉、蛋、水产品等引起，尤其是病死的牲畜肉等均可引起中毒。

3. 副溶血性弧菌食物中毒

发病急，发热但温度不高，常有呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状，多在一周内恢复。多是由于生吃鱼蟹或吃了被细菌污染的肉、咸蛋、咸菜等所致。

4. 葡萄球菌肠毒素食物中毒

常见症状有恶心、呕吐、腹泻、腹泻等，其中呕吐这一症状比较严重。多是由于吃了被细菌污染的奶制品、肉制品、剩饭等所致。

提醒大家，一旦怀疑食物中毒，大家应立即停止食物或让他人不再食用该食物，同时妥善保存食物，以免他人误食。

何时要立即就医?

简单地说，如果不小心食物中毒了，身体出现以下情况，那一定要立即去看医生：

频繁呕吐;

腹泻>3天;

呕血或便秘;

剧痛或腹绞痛;

体温>38.5℃;

出现严重口渴、少尿或无尿、口唇干燥、乏力及头晕等脱水征兆;

出现视力模糊、肌无力、肩膀刺痛等神经系统征兆。

食物中毒急救方法

1. 催吐

如果中毒事件在1—2h内，那么可以采用此法。具体做法是用手指或筷子刺激中毒者的舌根部，引发呕吐。也可以大量饮水，并反复进行催吐，来减少身体对毒素的吸收。

2. 导泻

如果中毒事件较长，>2—3h，且精神还可以，那么可服用大黄、番泻叶等泻药(煎服或用开水冲服)，促使致使中毒的食物尽快排出。

3. 解毒

如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等引起，可用食醋解毒。正确做法是取食醋100ml+水200ml，稀释后一次服下。如果误食了变质的饮料或防腐剂等，可用鲜牛奶或其他含蛋白质的饮料灌服。

4. 保留食物样本

在发生食物中毒后，大家一定要保留导致中毒的食物，一方面是因为防止他人误食，另一方面是为了便于之后提供给医院进行检测。

如何远离食物中毒?

想要避免食物中毒，那么大家要做好必要的工作：

1. 养成良好的卫生习惯，比如饭前便后洗手等。

2. 选择新鲜安全的食物，购买时注意查看是否腐败变质以及生产日期、保质期等。

3. 不吃生冷食物，不吃不干净的瓜果，不吃腐败、变质的食物。

4. 生、熟食及使用的刀具、粘板、餐具等应分开放置、使用，并保持其清洁干净。

5. 尽量不吃剩饭菜，如需食用应彻底加热。

6. 冰箱里存放的食物应尽快吃完，冷冻食物在进食前应加热，若>3个月不建议再吃。

7. 坚持锻炼，增强机体抵抗疾病的能力。

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