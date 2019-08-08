男士们有多热爱吃瓜？看看就知道喽~
发布于2019-08-08 14:42:00 标签：3-6岁, 业界快讯, 男性, 行为性格 作者：牛文静
这年头，热爱吃瓜的群众真不少。如果你以为全都是小仙女们，那就错了!男士们吃起瓜来，根本刹不住车!
男士们究竟有多爱吃瓜?下面就请欣赏他们的精彩表演：
出门在外，发现有瓜吃立马凑上去。
委婉派，悄悄露个脑袋。
那姿态别提多专注了。
看，这好奇的脖子。
年纪轻轻就已经过起退休大爷的生活。
拍照也要围观，然后就有活了。
像极了窗户后的班主任。
视频究竟有多好看啊？竟吸引了三代人。
开着车也阻止不了吃瓜。ps：此动作危险，禁止模仿！
哈哈哈……
在家里(或室内)那吃起瓜来，更是放肆了!
在公共场所，还是要稍微收敛些。
在家就不用顾忌啦~跪着也要吃瓜。
注意注意，这不是罚站！
楼层高是高了点，但瓜还是要吃的。
这臂力，为了吃瓜也是蛮拼的！
这广场舞得多精彩呀~
天大地大吃瓜最大。
听诊器可能也没想到，自己还有这作用。
这业务拓展也是可以的。
而且吃瓜这事吧，还不分年龄，老少都爱！身体不适、体力跟不上、听不懂啥的都不是事。
果然男人八卦起来，没女人什么事。
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