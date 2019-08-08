男士们有多热爱吃瓜？看看就知道喽~

这年头，热爱吃瓜的群众真不少。如果你以为全都是小仙女们，那就错了!男士们吃起瓜来，根本刹不住车!

男士们究竟有多爱吃瓜?下面就请欣赏他们的精彩表演：

出门在外，发现有瓜吃立马凑上去。

委婉派，悄悄露个脑袋。

那姿态别提多专注了。

看，这好奇的脖子。

年纪轻轻就已经过起退休大爷的生活。

拍照也要围观，然后就有活了。

像极了窗户后的班主任。

视频究竟有多好看啊？竟吸引了三代人。

开着车也阻止不了吃瓜。ps：此动作危险，禁止模仿！

哈哈哈……

在家里(或室内)那吃起瓜来，更是放肆了!

在公共场所，还是要稍微收敛些。

在家就不用顾忌啦~跪着也要吃瓜。

注意注意，这不是罚站！

楼层高是高了点，但瓜还是要吃的。

这臂力，为了吃瓜也是蛮拼的！

这广场舞得多精彩呀~

天大地大吃瓜最大。

听诊器可能也没想到，自己还有这作用。

这业务拓展也是可以的。

而且吃瓜这事吧，还不分年龄，老少都爱！身体不适、体力跟不上、听不懂啥的都不是事。

果然男人八卦起来，没女人什么事。

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