小家伙不乖乖睡觉？这几招超有用，你pick了吗？

当夜幕降临的时候，很多妈妈的难题也出现了！那就是熊孩子又不愿意睡觉了，这该怎么办？试试下面的好方法：

建立睡前常规

带着孩子一起，列一张清单，列出他晚上睡觉前需要做的事，比如读一本孩子最喜欢的书，洗个澡。一定要包括睡前必须做的事哦，比如刷牙和换睡衣。不过要记住，这些活动本身并不重要。日常活动的目的是让儿童的身体有节奏，这样他们每晚都会在同一时间疲劳。

孩子的床要合适

如果孩子还睡在婴儿床上，现在就是从婴儿床过渡到儿童床的好时机。何时调换孩子完全取决于情况。无论如何，让孩子参与决策过程，也许他还可以选择自己喜爱的床单和毯子。

考虑一下睡前读物

孩子最喜欢的书可能是一本一分钟笑一次的书，当然睡前，你也可以尝试一些安静和舒缓的东西——一本优秀的睡前读物，它为晚上剩下的时间设定了柔和的基调。

寻求玩具的帮助

孩子不听你的，但他们可能会听一些其他朋友的~比如他最爱的小熊玩具，给孩子安排一个好的睡眠伙伴，相信有助于他的睡眠~

孩子尿床不要生气

尿床在孩子身上很常见，原因有的是压力，有的是生理方面，当然这是他们应该逐渐摆脱的行为。作为家长，不要随意对孩子发脾气，倒不如用一些好的方法，比如限制孩子喝水量，比如在睡觉前一小时只能喝一杯，确保孩子在睡觉前上厕所。最重要的是，确保孩子知道尿床不是她的错，随着年龄的增长，尿床就会消失。

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