孩子不会拼音被打至尿血？老师家长各说其词

据台湾媒体报道，去年8月，台湾桃园市一名幼儿园女教师被家长投诉指控，因为5岁儿子学不会拼音，老师就殴打孩子，致其背部大面积淤青，事后更伴有呕吐及血尿等症状，男孩家长还在多个社交平台上曝光此事。检方调查后发现，男孩伤势疑似是刮痧造成，而其家长从事拔罐和刮痧工作，检方在参考医生诊断后，认为证据不足，不予起诉。

家长愤怒指控，园长上门致歉

家长指控说，去年7月16日上午，5岁儿子在幼儿园上课时，因为学不会拼音，被一名女教师打了左上背，进而出现淤青、呕吐、发烧、血尿等症状。家长一怒之下控告该名女教师涉嫌伤害罪，并在脸书等多个社交媒体上发文痛斥幼儿园。

经检警侦查讯问，女教师承认因为男孩学习跟不上，就用手打了孩子背部几下，但坚决否认有伤害孩子的行为，而且是隔着衣服打的，之后还帮孩子冰敷。得知家长向媒体曝光后，幼儿园园长曾带着女教师上门致歉，送上水果和3600元红包想要私了，但家长坚持到派出所报案。随后，警方介入展开调查。

检方认定证据不足，决定不予起诉

检方了解到，男孩被打后，家长当天就带他去医院就诊，医生诊断为，“左上背伤与淤青”，7月19日和20日，患儿出现发烧、呕吐、疑似血尿症状，经诊断确认，这些症状与之前背部被打并无关系，是流行性感冒和急性喉炎造成。

检方查看照片后认为，男孩背上有发红的地方，但难以认定为瘀伤。8月3日提出照片，发现伤势分布在左肩胛骨和脖子等处，是长条状类似出血红斑。此外，男孩的家长从事拔罐和刮痧工作，男孩的伤势和刮痧后出现的症状很像。而男孩也承认，老师和爸爸妈妈都打过他。

而检方又认为，假设男孩被老师殴打严重，但孩子事发时并没有哭，和小孩通常的反应大不一样。综合医生诊断和证人证言，认定女老师犯有伤害罪的证据不足，决定不予起诉。

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