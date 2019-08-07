七夕送礼不犯难，总有你老公xuan的一款~

听说，很多女同胞们都在着手给老公准备七夕礼物。作为新时代好老婆，怎么能只给一个爱的抱抱呢?这次，必须给老公整点实在的~育姐已经罗列好最in的礼物清单了，照着选，保管老公乐开怀哦~

每年千篇一律的鞋鞋鞋，或是裤衩裤衩裤衩……别说送的人了，收的人估计都索然无味了吧。别急，育姐搜罗了些新颖好玩儿的有趣物件，将老公牢牢锁住。

♥ 洞洞奖礼盒

这个在抖音上很火的趣味礼盒真的很有意思。小姐妹们可以把想送给老公的小玩意儿塞在每一个格子里，格子有大有小，可以塞不同大小的物件，再用贴纸封起来。贴纸的图案也可以在网上自己定制哦~

可以跟老公做游戏或者指定规则去打开这些小格子，让老公在惊喜中不断收获快乐。

♥ 娃娃机

每次出门逛街看到娃娃机都要撸一发，别说是女孩子，男生也乐此不疲的抓抓抓，抓到超有成就感!

那么七夕节就送老公一台mini的娃娃机吧。可以把礼物清单写在每一个娃娃上，让老公凭本事抓取，抓到即可满足，很有趣哦~

♥ 可打游戏的手机壳

什么叫便携游戏机，这就是！虽然没有专业游戏机那么智能和高科技，但是装在手机壳中，方便携带，随时随地都可以嗨起来。

给老公购买几款不一样游戏的手机壳，给他缓解下工作的疲劳吧。

如果自家老公是个实用主义者，不喜欢花里胡哨的那些东西，那买一些他平时会用到的物件一定不会出错哒~

♥ 手表

讲真，哪个man不想要一块手表称称自己的逼格呢?而且实用性很高，每天都能用到。

运动型的boy可以给他们选酱紫的，上手超级炫，连女生都会心动滴~

商务型的man可以选择这样的简约款，气质满满。都不是特别贵的款式，完全可以hold的住。

♥ 耳机

对于科技感强的东西，直男们完全没有抵抗力。如果老公还没有拥有一副airpods，立马就给他安排上吧。

如果老公是个重低音摇滚音乐爱好者，beats耳罩式耳机绝对能给他超满足的听觉享受。

♥ 电动牙刷

不管你的老公是爱抽烟、喝酒、喝茶，还是爱喝咖啡、奶茶这样的肥宅水，或者是平时爱吃些油炸的垃圾食品，这个口腔问题真的要注意啦~

电动牙刷绝对是一个不错的选择，比手动的要刷的更干净。还可以买一个给自己，偷偷组个CP，一起拥有健康的牙齿。

相信，这么久的陪伴，你应该比别人更了解老公吧。开动脑筋，想想老公平时都有哪些爱好，照着下手，妥妥的没问题。

♥ 定制可乐

拥有一个喜欢喝阔乐的老公是什么体验?虽然心里一百个不情愿，但也偶尔心软让他吸两口快乐肥宅水。

在这个特别的日子里，在网上定制各种不一样的可乐，搭配美食，你说老公开不开心呢?

♥ 游戏皮肤

虽然平时都会数落老公玩游戏忽略了自己，但偶尔玩一下还是可以滴~七夕有些游戏会推出节日版本的各种角色皮肤，选一个老公常使用的英雄皮肤送一送吧，以后玩游戏的时候可都能想到你呢~

♥ 机械键盘

大多数男生对于键盘的爱，是我们女同胞不能理解的，就跟他们不能理解我们爱买各种“颜色相同”的口红一样。

机械键盘相对于普通的键盘，手感更好，声音也更好听。不管是工作还是玩儿游戏，都更加的得心应手。买它，准没错!

如果你想给自己的小家庭来点不一样的欢笑和惊喜，那么选择一些搞怪的小玩具真的在合适不过啦~它们可是制造欢笑的好工具。

♥ 怪味豆

怪味暴击来袭，通过转转盘，来选择要吃的糖果。除了有正常的水果口味，还有各种奇葩味道，比如呕吐物味、臭袜子味、鼻屎味……要是不小心吃到，真的太惨啦吧。

作为饭后小游戏，真的很合适呢!

♥ 木桶叔叔

木桶叔叔是适合一家子人一起玩儿的游戏，有娃的家庭不妨带上娃，三人世界也可以很幸福。

将塑料小刀随机查到桶身的小孔里，如果木桶叔叔蹦出来，就说明中招了。可以制定规则来个惩罚游戏，很好玩儿哦~

♥ 奶油砸脸机

童心满满的整蛊玩具确定不整一套?

奶油砸脸机真的太好玩了，谁能逃避被砸可全凭本事呀~两个人将下巴放在托盘处，疯狂地按动身边的按钮，慢的那一方就会被奶油打到脸上哦，太搞笑了。

其实，挑礼物归根结底是表达自己的心意。只要诚意满满，相信各位的老公们一定非常开心啦~七夕是个浪漫节日，希望各位“老夫老妻”都能幸福久久，开心度过哦~

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