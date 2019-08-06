印度3岁女童被绑架，惨遭轮奸后分尸

据外媒报道，近日，印度再次曝出儿童性侵案，一名三岁小女孩被人轮奸后分尸惨死。事发当天，这名女孩和妈妈在火车站内睡觉。半夜时分，女孩被歹徒绑架，之后遭轮奸近一天后，被杀害分尸。目前，警方逮捕了三名犯罪嫌疑人。

母亲带女儿在车站睡觉，醒来不见孩子踪影

据了解，这起案件发生在印度贾坎德邦詹谢普尔市的塔塔那加火车站内，当时小女孩与妈妈及其男友睡在一起。妈妈睡醒后，却发现女儿不见了，于是马上报警，同时怀疑男友曼达尔有作案嫌疑。

女童惨遭轮奸杀害，主犯前科累累

警方调取监控后发现，原来是一名男子趁深夜将女孩抱走，警方继续追查，最终将两名嫌犯抓获。据悉，嫌犯分别是30多岁的林库萨胡和凯拉许。两人供称，他们将小女孩绑走后，将其轮流性侵了近一整天。最后因为厌烦小女孩的哭闹，便杀死了孩子。

根据两人的指认，警方在警局附近发现了小女孩的尸体。除了这两名嫌犯，警方还逮捕了女童母亲的男友曼达尔。

据悉，嫌犯林库萨胡自己本身也是一名父亲，共有3个孩子，但此前有多次骚扰幼童的前科，2015年更是涉嫌绑架、企图谋杀儿童。警方怀疑，林库萨胡才是这起案件的主犯。

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