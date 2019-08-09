枉为人师！台湾一知名教师性侵学生20年

据台湾“东森新闻云”报道，近日，台南曝出一知名小学老师性侵多名女学生，并长达20年！这起案件经调查属实后，台南市教育局已立即依法将这名教师辞退，并严令其终身不得从事教师工作。

曾获资深优良教师奖，深受家长信任

这名张姓老师外号“大红帽”，曾获得“20年资深优良教师奖”。据了解，他平常表现很好，乐于帮助学校处理行政方面的事务，经常在学校举办的活动中负责摄影工作。在班上，他会请孩子们吃东西，并将照片制作成光盘送给家长当纪念，甚至在课后免费辅导孩子功课，家长们对他非常信任。

此外，他还经常收到邀请，去兄弟学校传授投影教学技术，有老师称赞他是“教育界的美丽风景”。

教师性侵长达20年，学校知情不报

今年3月底，这名张姓老师被曝出性侵女学生长达两年，但基金会的工作人员认为这起案件并不简单，经过3个月的持续追查，发现该名教师在先后在2所学校对学生实施性侵，受害女生多达10余人，时间更是长达20年！

更令人吃惊的是，学校早在18年前就已经得知他的兽行，却没有通报教育局，也没有将其辞退。

教育局辞退涉事教师，终身禁止其从事教师工作

此案曝光后，台南市教育局马上命令学校成立调查组展开调查。5月27日，学校调查组确认情况属实，并上报给教育局。第二天，张姓教师被依法辞退，同时被终身禁止从事教育教学工作。

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