大人爱贪小便宜，孩子迟早会付出大代价！

前两天去超市买东西，看到一个老人带着孩子站在试吃柜台前，出一份吃一份，店员看不下去了，就出声提醒道：“您好，如果觉得东西不错的话，可以带两包回去。孩子这样一直吃，其他顾客就没法品尝了！”

没想到老人直接爆发了：“不就吃了你一点香肠，至于吗？真不会做生意！宝宝我们走吧，这个阿姨太小气了！”一边说一边又拿了一份，拉着孩子走了……

很显然，奶奶非常“精明”，反正试吃是免费的，不吃白不吃，恰好孩子也喜欢。然而她忽略了，孩子的学习能力很强，看得多了他们就会有样学样，也变得爱贪小便宜，等到他们长大，就会变成这么一类人↓↓↓

“我有个室友，每次买吃的之前，都会问她要不要一起吃，都说要减肥不吃。然而等到我们买回来，她总是厚着脸说想尝尝，而且吃完一个又一个，关键边吃边责备我们害她又胖了？？？”

“让朋友从国外带了几盒SK2的面膜寄到办公室，结果被一个同事私自拆了，还拿走了好几片。我去责问她，为什么随便拿我东西？她说你买了这么多，哪用得完啊，我帮你用用咯，别这么小气！？”

“昨晚一个大妈，站在超市散装瓜子那吃了好久。旁边的工作人员有点看不下去了，让她喜欢吃就买点回去吃吧。结果这位大妈拍了拍手，说瓜子不好吃就走了，留下了一地瓜子壳。”

……

大人的格局，决定孩子的未来。孩子正处于建立是非观念的时期，如果大人有贪小便宜的习惯，那么孩子就很容易混淆什么东西自己该拿，什么东西不该拿，“小时偷针，大时偷金”就是这个道理。

礼拜天坐地铁，碰到一位妈妈带着孩子，孩子大概在念小学，不过身高明显超过了免票身高。刷地铁的时候，妈妈催促孩子快点进去，结果自己没进得去。于是妈妈拿着卡找上工作人员，说自己是刷了票没来得及进去。工作人员也没太在意，查了下历史记录发现确实是刚刚刷的，就让她从员工通道进去了。

进去之后，妈妈找到待在原地的孩子，两个人相视一笑就下楼坐电梯了。当时的感觉是，这孩子已经被毁了，因为他已经习惯了贪小便宜，并且以此自豪。然而在生活中，爱贪小便宜并不是个好习惯：

1.更容易被孤立

小孩子之间的社交免不了分享，可以是玩具也可以是食物。而如果孩子只是玩别人的玩具，而不分享自己的东西，那么别的孩子就会产生反感，慢慢的孩子就会变孤立，变得没有朋友。

2.更容易吃大亏

逢年过节超市、商场、网店都会做一些促销，而这些促销大多是买多减多或是返还抵用券等等。虽然看似占了不少便宜，但很多时候为了凑够满减，往往会买一堆用不上的东西，便宜没占到多少，反而吃了不小的亏。

3.格局都比较小

因为爱占小便宜，所以更容易斤斤计较，哪怕是买一袋盐、一包糖都要算计好久，时间和精力都放在这些事情上，哪有空去谈其它发展？

我有个闺蜜，平常抠抠搜搜的，但是在孩子身上花钱却非常果断，尤其是在学习方面。记得有一次孩子的书写桌坏了，她老公的意思是在网上买，兴许能便宜一些；而闺蜜二话不说，当天去家具店买了一个新的桌子回来，因为她不希望几百钱块的差价，影响到孩子的学习！

记得以前看过一个故事，主要说的是一位爸爸教育孩子不要占小便宜的事情：

第1天，爸爸做了两碗面，一碗没有鸡腿，另一碗有鸡腿。他问孩子选哪一个，孩子自然选了有鸡腿的。结果爸爸拨开了另一碗，赫然发现下面藏了两个鸡腿。爸爸告诉孩子：“越是想占便宜的人，往往越占不到便宜。”

第2天，爸爸又做了两碗面，还是一碗有鸡腿，另一碗没有。这次孩子吸取了昨天的教训，选了没有鸡腿的那碗，结果这一碗真的没有鸡腿。爸爸又说：“想占便宜的人，往往吃大亏。”

第3天，依然这两碗面，只不过这一次，儿子很平静的选择没有鸡腿的碗，这次他发现碗底有一个鸡腿。这次爸爸说道：“生活中踏踏实实不想占便宜的人，往往都会有回报。”

父母是孩子的镜子，孩子是父母的影子，贪小便宜只会让孩子的格局变小。如果在涨知识的阶段，孩子的精力被金钱、物质吸引过去，那么将来他会用钱来衡量一切发展和机会。而这样的孩子，在学习和发展的过程中，又如何走得长远呢？

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