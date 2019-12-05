恶犬又伤人！9岁女童不幸惨死，这些自救技能务必教会娃

这段时间，又爆出几起恶犬伤人事件。河北保定9岁女童在上学路上被2只牧羊犬疯狂扑咬、拖拽，最终因伤势过重不治身亡；福建福州一男子下楼取快递被一只黑色罗威纳撕咬，狗主人拼命拉扯都拦不住……

不知道大家还记得浙江杭州发生的那起恶犬伤人事件？让我们先回顾一下，再学习遭遇恶犬如何自救。

当事人是一对母女，去顶楼收衣服的时候，遭遇了4条未栓狗绳恶犬的袭击，其中母亲被咬断动脉，大出血休克。

楼顶惊魂

杨女士居住在朝阳银座小区，当时，她和母亲一起上楼顶去收衣服，刚到楼顶，就遭遇了四条狗的围攻。

回忆当时的危急情形，杨女士至今还心有余悸。她说，当时母亲极力的护着她，将自己推出了顶楼的门，并一直让她先离开。因为楼顶的门无法关严，母亲就一直用身体抵住门，以至于被狗严重咬伤，流了很多血，止都止不住。

漫长的10分钟后，杨女士的母亲被送医救治。但其接受紧急处理后刚到小区地下车库，伤口突然大出血，随后被送进急救病房。

据杨女士回忆，当时围攻的四只狗分别是金毛、斗牛犬、泰迪，还有一只黑色的狗，咬伤人的是那只斗牛犬。而事发时狗主人就站在几米远的地方，却没有上前阻止。事后杨女士找到狗主人并且质问她为何不上前阻止，对方称：管不了!

事后处理

该狗主人并非朝阳银座的业主，而是租客。在这件事情发生后，对方采取老赖的态度，只愿意承担医药费，拒绝赔偿，让杨女士想要钱就去告她。起初，狗主人只支付了3000医药费。

之后萧山城管介入，对此事做了如下处理：

依据《杭州市限制养犬规定》，养狗人未经批准擅自养狗，涉嫌违规养犬被立案处理;

咬伤人的斗牛犬被带走，已经被执行注射死亡处理;

责令狗主人将其余犬只迁往别处饲养，并对狗主人罚款3000-5000元。

对这样的结果，很多网友仍然义愤填膺：

还有网友提出，这应该是刑事案件!

遇恶犬如何自救

遛狗必须拴狗绳，这是老生常谈的问题了。但有些人就是明知不可为而为之，所以我们有必要学习自救技能。

我们一起来看看国家宠物行为学高级讲师唐伟敏是怎么说的把。

首先，如果在闹市区遇到散放的狗狗突然向你冲过来的时候，你可以这么做：

当你在空旷地方，无处躲藏的时候，你该这么做：

如果被恶犬咬到，又该怎么做呢?

总之，学会一点这样的防身术，在遇到恶犬的时候就能更好的保护自己。当然了，我们最希望的是大家都能文明养狗，最基本的要求就是遛狗拴狗绳。这才是真正爱狗，也是最起码的文明素养!

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