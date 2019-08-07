孩子说话晚，别慌，这些方法能帮到你~

正常情况下，孩子2岁半前就会说话了，但有些孩子迟迟不开口。这让家长很不解，为啥宝宝不会说话呢？

孩子说话晚的原因

如果是生理因素导致宝宝说话晚，只要积极治疗，宝宝就会康复。但如果不是生理因素，那就有可能是父母的原因了，父母错误地引导，导致孩子说话晚。

面对孩子说话晚家长怎么办

平时多鼓励孩子说话，跟他们多沟通，引导他们用语言来表达自己的想法。期间父母要有足够的耐心，说话慢或是不清楚，家长也不要嘲笑。另外，带孩子去人多的地方，这不仅能锻炼宝宝语言能力，还能锻炼胆量。

孩子语言发展的四个阶段

0-1岁：练习发音

这时候主要是对语音的模仿储存基础词汇。

建议：父母可以重复语言描述，帮助宝宝理解语言的含义，同时也能加强宝宝对语言知识的储备。

1-2岁：回答与提问

孩子已经能清楚地用些单词或简短的句子配合肢体动作回答父母提出的问题，这时候家长要利用好孩子的好奇心加强培训。

建议：当宝宝向父母提出一个问题时，父母除了要即时回答外，还可以反问宝宝一些问题，比如用些画片询问，以训练宝宝的语言及思维能力。

2-3岁：鼓励孩子

这时间段的孩子已经能用复杂的句式，对父母提出的问题也能回答得更加具体。父母应该给孩子创造一个好的语言交流环境，就算孩子能用肢体语言表达，父母也要鼓励孩子用语言说出来，或是自己用语言引导孩子。

建议：

这时候的孩子会模仿了，他们能用长且复杂的句式来表达自己。父母这时候应该多鼓励孩子，多跟孩子进行交流，在孩子说话时，不要打断孩子或是抢在孩子前面说话。

对于说话晚的孩子，父母一定要在2岁半前抓住上面这几个时间段进行“补救”，因为这时候语言能力还处在发育阶段。

3-6岁：提升语言能力

这时候宝宝语言能力会有很大发展，丰富词汇的同时建议让孩子能理解语法以及逻辑，改正以前的语法错误。

建议：父母在这时候要帮助宝宝提升语言能力，不妨多阅读，多听，多看古诗词。

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