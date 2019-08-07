五个小游戏，让宝贝更有专注力！

有些家长发现孩子的专注力不大好，而专注力差将会直接影响到孩子日后的学习。其实，想要孩子专心学习，家长可以利用这些小游戏：

1.数字听写

给孩子说出一串数字，让他按照顺序写下来。如果孩子完成困难，说明孩子听觉不专注或是记忆力较差。

2.走迷宫

想要孩子专注力更高，家长在平时可以跟孩子玩走迷宫的游戏。在纸上画一个迷宫，给孩子一支笔，规定时间让宝宝走出。为了培养孩子的兴趣，家长一开始可以给孩子设计一点简单的，等到孩子有兴趣后，再选择比较难的迷宫图给孩子玩。

3.舒尔特方法

纸上画一个5*5的方格，然后按随机位置写上1-25。接着让宝宝按照1-25的顺序指出其位置，时间越短，注意力水平也就越高。

4.圈出所说数字或文字

在纸上写上一堆数字或文字，然后让宝宝圈出你的目标文字或是数字，从第一个到最后一个逐个寻找，中间不能再倒回去。

对于年龄小的宝宝，宝妈可以画出几种水果的形状，然后让宝宝圈出你所需要的水果。这不仅能锻炼孩子阅读能力，同时也能训练视觉控制能力。

想要孩子注意力集中，家长可以多给孩子做这些游戏。培养专注力时间越早，越能为孩子以后的学习打好基础哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)