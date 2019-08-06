宝宝持续发烧不退是什么原因？了解这些才能针对性解决

宝宝发烧并不少见，但最令人担心的就是是宝宝高烧不退或者持续发烧好多天。那么，宝宝持续发烧不退是什么原因？一起来了解一下。

1.玫瑰疹

一岁左右宝宝容易患玫瑰疹。宝宝患病后，通常会有39℃以上高烧，大约持续三四天，接着身上会起红疹（此时会退烧）。一般来说，红疹会逐渐消失，不会留疤，也不会引起其他并发症，大家不要太担心。

2.耳鼻喉发炎

耳鼻喉发炎通常是被病毒感染，发炎部位会产生红肿，宝宝患病后，常见的症状有咽喉红肿不愿进食、流鼻涕、咳嗽、发烧等。

宝宝有以上症状表现，大家要重视起来，及时带他去医院就诊，医生会对症进行抗病毒治疗。

3.感冒

感冒是一种常见病，病毒感染和细菌感染都有可能是患病原因。宝宝感冒后，出现的症状有耳鼻喉问题、发烧、肠胃不适、腹泻、食欲不振等。

根据症状，医生会使用相应药物进行治疗。在服药的同时，让宝宝多休息多喝水，一般三五天就会好起来。如果护理不当引起脑炎、中耳炎、脑膜炎，宝宝有可能会高烧39℃以上。

4.接种疫苗

很多宝宝会因为接种疫苗而轻微发烧，但有明显发烧症状的一般是接种“百白破疫苗”后。如果宝宝身体不舒服或患有感冒，则不宜带他去打疫苗，以免造成症状混乱。

接种疫苗发烧的观察期是3天。如果超过3天，发烧就不是接种疫苗引起的，大家需要另做判断。

5.尿道感染

1岁以下宝宝是尿道感染的高发人群。通常来说，男宝宝尿道感染是膀胱输尿管回流造成；女宝宝尿道感染则是大便、尿片感染引起。尿道感染除了会容易引起38.5℃以上的高烧外，从外在表现上不容易发现。

尿道感染属于细菌感染，治疗时一般需要使用抗生素类药物。宝宝大概需要两个星期，身体能康复。该病可能出现的并发症是肾化脓或肾功能受损，请多警惕。

6.肠胃炎伴有脱水

肠胃炎有两种，一种是病毒感染（轮状病毒），一种是细菌感染（沙门氏杆菌）。宝宝患病后，会有腹泻、呕吐、食欲不振、精神萎靡，发烧38.5℃以上（有可能伴有脱水）等症状。

宝宝得了肠胃炎伴有脱水，一定要及时就医。医生通常会给宝宝使用添加电解质的点滴，同时将宝宝的排泄物进行特殊隔离。如果宝宝病情轻微，3天就会好转，但一般需要一到两个星期恢复。

宝宝持续发烧不退是什么原因？以上是几种常见情况，只有对症进行处理才能针对性解决，各位家长千万不要盲目护理，耽误了孩子的健康！

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