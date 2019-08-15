仅隔三天！杭州接连两名儿童坠亡，家长一定不能疏忽

正值暑假，孩子放假在家，活泼好动的他们对一切都很好奇，想要去探索未知的世界。也正因为如此，儿童的安全问题就显得格外重要。前几天就发生了这样一件令人揪心的事情。

4岁女童浴室坠亡，5岁男童阳台坠亡

7月27日，杭州某小区十楼的一户普通人家，爸爸妈妈因为生意进货去了湖州，外公外婆带着四个孩子留在家中，其中有一个亲戚家来玩的孩子，一个八九岁的女孩，一个四岁女孩，还有她们尚在襁褓中的弟弟。

外公外婆在厨房准备着晚饭，两个稍大点的孩子都在外婆房间里看电视，而那个四岁的女孩一个人在妈妈房间内看电视，一切都显得风平浪静。但是到了晚餐的时候，大家却发现四岁的妹妹不见了，找遍了家中的各个角落，都没有妹妹的踪迹。

会不会是趁大家不注意跑出门了？于是大家下楼去找妹妹。一出去就发现有很多人围着一个地方，走过去才发现四岁的妹妹孤零零的躺在地上，明显是从楼上坠落下来的。家人赶紧将妹妹送去了医院救治，但是还是没能挽回这个四岁小女孩的生命。

原来，当时妹妹独自在的妈妈房间卫生间里，有一个长方形的窗户，就在浴缸边上，而浴缸边沿不是很高，踩着卫生间的凳子就可以够到。即将幼儿园中班的四岁妹妹，经常踩在凳子上，和姐姐一起刷牙、比身高，只是，她再也做不到了……

令人唏嘘的是，家中其他的窗户都安装了防盗窗，只有这一个主卧洗手间的窗户没装。万万没想到，就是这一点疏忽，竟然让四岁妹妹命陨楼下。

更为揪心的是，仅仅过了三天，7月30号又有一名5岁的男童从家中16楼的阳台坠亡。事发时，奶奶带着另一个孩子去上兴趣班，临出门时孩子正熟睡，中间间隔不过十来分钟。就在这短短的十分钟里，男童醒了，发现家里一个人都没有，可能是害怕，也可能是好奇，想去看看奶奶什么时候回来，于是他爬上了阳台。阳台上既没有安装玻璃窗，也没有安装防护栏，一不留神，男童就摔下了阳台，短暂的一生划上了句号。

（案发小区）

一次意外，给整个家庭带来的悲伤是无可估量的，数不尽的自责和后悔。四五岁的孩子，人生还没得来及展开，就这样戛然而止，令人痛心。希望这样的悲剧不要再发生了！

夏季儿童家中坠亡事件高发，原因是什么？

仅仅三天，光是杭州市，就有两名儿童接连坠亡，更不用提全国范围内了。网上随便一搜，相关新闻已经不胜枚举：

7月20号，福建一名8岁儿童从17楼坠亡；

7月22号，江苏一名7岁儿童从8楼坠亡；

7月24号，西安一名3岁儿童从11楼坠亡；

7月24号，珠海一名2岁半儿童从31楼坠亡；

7月26号，深圳一名4岁儿童从15楼坠亡……

每一则新闻报道的背后，都是一条鲜活的生命，他们就那样无助又匆忙地走完了自己的一生。面对这么高发的坠亡事件，我们不禁思索，为什么夏天容易出现儿童家中坠亡的事件呢？

1.夏季通风多，打开的窗户增加了儿童坠亡的几率

虽然夏季大家都会使用空调、风扇，但为了健康着想，不少家庭都会时不时开窗透气。而打开的窗户就是潜在的危险因素，稍不注意孩子就爬上了窗户。如果未安装防护栏，就容易发生坠亡事件。

2.儿童对外面的世界充满好奇，难以意识到危险

孩子生性活泼好动，并且还没有树立起安全意识，因此会做出一些十分危险的举动来。比如：

3.儿童分不清现实和电视，模仿一些动画片情节

孩子都喜欢看动画片，不少动画片里的主人公都十分厉害，从很高的地方跳下来毫发无损。这就给孩子做出了错误的示范，导致有些孩子去模仿而受伤。

如何提前防范，避免发生儿童高空坠亡事件？

悲剧一旦发生，再多的后悔也无济于事，对于孩子的安全问题，我们必须防范于未然。那么，该如何避免此类悲剧发生呢？

• 安装防护栏、防护网

不少高空坠亡的儿童，家中都没有在阳台、窗户处安装防护栏、防护网等安全装置。孩子一旦不小心失足，就难有生机。为了孩子的安全，请务必保证家中每个窗户都有安装防护栏，切不可有侥幸心理。

另外，家长最好定期检查防护栏，避免出现松动等情况。家中如果有楼梯的，在楼梯口位置也需要安装防护栏，以免孩子摔下楼梯。

• 阳台、窗户旁不要放置杂物

即使是1岁的孩子，也可以爬上矮凳，千万不要低估儿童的行动力。如果阳台、窗户旁有易于攀爬的杂物，自然也就给孩子提供了靠近阳台、窗户的机会，稍有不慎就会摔下去。

• 不要把孩子单独留在家中

有些家长喜欢趁着孩子睡着后，出门办事，但其实这样做非常危险。因为孩子如果醒来在家里找不到人，就会到处找爸爸妈妈，也就提高了孩子翻越阳台、窗户的可能性。在照看孩子的时候，也不要沉迷手机，确保孩子在自己的视线范围内活动，不要像这位妈妈一样：

• 让孩子树立起安全意识

关于这点，很多家长都会觉得自己有做到，因为自己对孩子说过“不要爬窗户”“不要爬阳台”这样的话。但其实这只是表象，孩子大多是不会把这些口头警告记在心里的，因此我们可以采取更直观的方法来让孩子树立起安全意识。比如，拿着鸡蛋站在沙发上松手，指着摔在地面上的鸡蛋告诉孩子，如果翻阳台，你的小脑袋可能就会像鸡蛋一样碎掉哦。

孩子的生命只有一次，安全无小事，在他们还没有能力保护自己的时候，家长们一定要防患于未然，及时扫除安全隐患，教导孩子树立安全意识，为他们平安成长保驾护航！

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